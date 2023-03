Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (17 Mart 2023)

Sinema salonlarında bu hafta komedi, animasyon, aksiyon ve korku türlerinde 10 yapım vizyona girdi. İlk filminden bu yana sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği "John Wick" serisinin yeni filmi "John Wick 4" sinemaseverlerle buluştu. Haftanın tek belgesel yapımı "Louis Tomlinson: All of Those Voices", Louis Tomlinson'ın müzikal yolculuğuna odaklanıyor. Fransız yapımı "Kahraman Kuyruklar" başlıklı animasyon film, yaşadıkları kenti kurtarabilmek için zorlu bir maceraya atılan cesur fare Pattie ile kedi arkadaşı Sam'in hikayesini işliyor. İspanya filmi, gerilim ve dram türündeki "Mahkum 77"nin yönetmen koltuğuna Alberto Rodriguez oturuyor.

LOUIS TOMLINSON: ALL OF THOSE VOICES