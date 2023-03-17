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Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (17 Mart 2023)

17.03.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 10 film sinemaseverlerle buluşacak. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Sinema salonlarında bu hafta komedi, animasyon, aksiyon ve korku türlerinde 10 yapım vizyona girdi. İlk filminden bu yana sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği "John Wick" serisinin yeni filmi "John Wick 4" sinemaseverlerle buluştu. Haftanın tek belgesel yapımı "Louis Tomlinson: All of Those Voices", Louis Tomlinson'ın müzikal yolculuğuna odaklanıyor. Fransız yapımı "Kahraman Kuyruklar" başlıklı animasyon film, yaşadıkları kenti kurtarabilmek için zorlu bir maceraya atılan cesur fare Pattie ile kedi arkadaşı Sam'in hikayesini işliyor. İspanya filmi, gerilim ve dram türündeki "Mahkum 77"nin yönetmen koltuğuna Alberto Rodriguez oturuyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

LOUIS TOMLINSON: ALL OF THOSE VOICES

LOUIS TOMLINSON: ALL OF THOSE VOICES

Haftanın tek belgesel yapımı "Louis Tomlinson: All of Those Voices", Louis Tomlinson'ın müzikal yolculuğuna odaklanıyor. Film, ünlü belgesellerin tipik cazibesinden kaçınıyor ve izleyicilere Louis'in hayatı ve kariyerine samimi ve sade bir bakış sunuyor.

ASİ

ASİ

Belçika, Fransa ve Lüksemburg ortak yapımı "Asi" filminde, 2012-2015'te çatışmalara katılmak üzere Avrupa'dan Suriye'ye gidenlerin hikayelerinden esinleniliyor.   Fas asıllı Belçikalı yönetmen Bilall Fallah ve Adil El Arbi'nin imza attığı film, Suriye'deki savaş mağdurlarına yardımcı olmak için yola koyulan bir adamın hikayesini konu ediyor.   Aboubakr Bensaihi, Lubna Azabal ve Tara Abboud'un rol aldığı filmin konusu özetle şöyle:   "Kamal, savaş mağdurlarına yardım etmek amacıyla Belçika'dan Suriye'ye gider ancak burada milislere katılmaya zorlanır ve Rakka'da yüzüstü bırakılır. Geride kalan küçük kardeşi Nesim, kendisini abisiyle buluşturacağını söyleyen radikal bir gruba katılır. Anneleri Leyla ise küçük oğlunu kurtarmak için her şeyi göze almaya hazırdır."

CİN BÜYÜSÜ

CİN BÜYÜSÜ

Batuhan Çelik'in yönettiği "Cin Büyüsü" ise cinlerin musallat olmasıyla hayatı kabusa dönen bir kadını anlatıyor.

HARİS

HARİS

Haftanın yerli korku filmleri arasında yer alan "Haris"in yönetmenliğini Kadir Genç üstleniyor. Borçlarını ödeyebilmek için bir hazinenin peşine düşen bir adamın yaşadıklarını konu alan filmde, Mesut Gedikoğlu, Hasret Yılmaz ve Sinem Can Aksu rol alıyor.

JOHN WİCK 4

JOHN WİCK 4

Film, başına koyulan ödülle onlarca kiralık katile karşı savaşan John Wick'in, özgürlüğünü elde etmek için Yüksek Şura'ya karşı mücadelesini anlatıyor.   Japonya, Ürdün, Almanya, Fransa ve ABD'yi kapsayan bir macerayı konu alan film, 169 dakikalık süresiyle serinin şimdiye kadarki en uzun yapımı olarak öne çıkıyor.   Keanu Reeves'in yine baş aktör olduğu filmde, serinin diğer yapımlarında da rol alan Laurence Fishburne, Ian McShane ve Lance Reddick geri dönerken Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins ve Clancy Brown kadroya ilk kez dahil olarak John Wick için hem müttefik hem de düşman rollerini üstleniyor.

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