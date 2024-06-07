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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (7 Haziran 2024)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (7 Haziran 2024)

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.06.2024 11:52
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona, 11 yapım vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Will Smith, Martin Lawrence ve Vanessa Hudgens'in başrollerini paylaştığı "Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç" aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Richard Linklater'ın yönettiği komedi ve aksiyon karışımı "Hit Man"in başrollerini Glen Powell, Adria Arjona, Retta ve Austin Amelio paylaştı. Jade Halley Bartlett'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Miller'ın Favorisi", bir profesör ile yetenekli öğrencisi arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Anıl Altınöz, Tuğba Dokuzlar ve Zeynep Anıl'ın başrollerini paylaştığı "An", yerli bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Haftanın korku filmleri "Adak", "Gözcüler" ve "3. Gece Habis" oldu. Haftanın animasyonları "Haikyu!! The Dumpster Battle" ve "Combat Wombat" filmleri oldu.

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    VİZYON HAREKETLENDİ

    3. GECE HABİS

    3. GECE HABİS

    Anastasiya Budakva'nın çektiği "3. Gece Habis", depremden sonra ailesi ile İstanbul'a yerleşen genç bir kızın yaşadığı kabus dolu günleri anlatıyor.

    ADAK

    ADAK

    Oliver Park'ın yönettiği "Adak", borçlarını ödemek için türlü planlar yapan bir adamın ve ailesinin başına gelen korkunç olaylar etrafında dönüyor.

    AN

    AN

    Anıl Altınöz, Tuğba Dokuzlar ve Zeynep Anıl'ın başrollerini paylaştığı "An", yerli bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği film, genç bir nöroloji doktorunun, epilepsi hastaları üzerinde yaptığı araştırma sırasında keşfettiği bir anomaliyi kanıtlamaya çalışmasını anlatıyor.

    BAD BOYS:YA HEP YA HİÇ

    BAD BOYS:YA HEP YA HİÇ

    Will Smith, Martin Lawrence ve Vanessa Hudgens'in başrollerini paylaştığı "Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç" aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak. Bilall Fallah ve Adil El Arbi'nin yönettiği film, Miami'nin artık yaşını almış olan uçarı polis ikilisinin bir tuzak sonucu kaçak konumuna düşmelerini anlatıyor.

    COMBAT WOMBAT

    COMBAT WOMBAT

    Avustralya yapımı anime film "Combat Wombat", kocasının ortadan kaybolmasının ardından çocuklarını tek başına büyüten ve güçlü karakteriyle tanınan bir kadının kasabanın gözdesi olmasını odağına alıyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    sinema vizyon
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