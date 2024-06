Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (7 Haziran 2024)

Will Smith, Martin Lawrence ve Vanessa Hudgens'in başrollerini paylaştığı "Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç" aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Richard Linklater'ın yönettiği komedi ve aksiyon karışımı "Hit Man"in başrollerini Glen Powell, Adria Arjona, Retta ve Austin Amelio paylaştı. Jade Halley Bartlett'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Miller'ın Favorisi", bir profesör ile yetenekli öğrencisi arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Anıl Altınöz, Tuğba Dokuzlar ve Zeynep Anıl'ın başrollerini paylaştığı "An", yerli bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Haftanın korku filmleri "Adak", "Gözcüler" ve "3. Gece Habis" oldu. Haftanın animasyonları "Haikyu!! The Dumpster Battle" ve "Combat Wombat" filmleri oldu.