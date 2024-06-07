Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (7 Haziran 2024)

Will Smith, Martin Lawrence ve Vanessa Hudgens'in başrollerini paylaştığı "Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç" aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Richard Linklater'ın yönettiği komedi ve aksiyon karışımı "Hit Man"in başrollerini Glen Powell, Adria Arjona, Retta ve Austin Amelio paylaştı. Jade Halley Bartlett'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Miller'ın Favorisi", bir profesör ile yetenekli öğrencisi arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Anıl Altınöz, Tuğba Dokuzlar ve Zeynep Anıl'ın başrollerini paylaştığı "An", yerli bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Haftanın korku filmleri "Adak", "Gözcüler" ve "3. Gece Habis" oldu. Haftanın animasyonları "Haikyu!! The Dumpster Battle" ve "Combat Wombat" filmleri oldu.
Anastasiya Budakva'nın çektiği "3. Gece Habis", depremden sonra ailesi ile İstanbul'a yerleşen genç bir kızın yaşadığı kabus dolu günleri anlatıyor.
Oliver Park'ın yönettiği "Adak", borçlarını ödemek için türlü planlar yapan bir adamın ve ailesinin başına gelen korkunç olaylar etrafında dönüyor.
Anıl Altınöz, Tuğba Dokuzlar ve Zeynep Anıl'ın başrollerini paylaştığı "An", yerli bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği film, genç bir nöroloji doktorunun, epilepsi hastaları üzerinde yaptığı araştırma sırasında keşfettiği bir anomaliyi kanıtlamaya çalışmasını anlatıyor.
Will Smith, Martin Lawrence ve Vanessa Hudgens'in başrollerini paylaştığı "Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç" aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak. Bilall Fallah ve Adil El Arbi'nin yönettiği film, Miami'nin artık yaşını almış olan uçarı polis ikilisinin bir tuzak sonucu kaçak konumuna düşmelerini anlatıyor.
Avustralya yapımı anime film "Combat Wombat", kocasının ortadan kaybolmasının ardından çocuklarını tek başına büyüten ve güçlü karakteriyle tanınan bir kadının kasabanın gözdesi olmasını odağına alıyor.