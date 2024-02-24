Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 5 film birden vizyona girdi (24 Şubat 2024)

Hayatla Barış", Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu Barış Telli'nin hayat hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Şahan Gökbakar'ın yeni filmi "Erdal ile Ece" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Christopher Smith'in yönetmenliğini yaptığı "Ritüel" haftanın gerilim ve korku filmi olarak beyaz perdede yerini aldı. Jeremie Degruson'un beyaz perdeye uyarladığı "Oyuncaklar Firarda" animasyon severleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. ABD, Birleşik Krallık ve Polonya ortak yapımı dönem filmi "İlgi Alanı" , Auschwitz kampındaki hikayesiyle dikkat çekti.
Togan Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, günümüz evlilik ilişkilerinde sıkça karşılaşılan acı tatlı çatışmaları ve bu sırada ortaya çıkan olayları mizahi bir dille ele alıyor. Filmin başrollerinde ise Şahan Gökbakar ile Seda Türkmen yer aldı.
Ekin Pandır'ın yönetmenliğini üstlendiği film, küçük yaşta talihsiz bir kaza yaşayan Barış Telli'nin, bu kazadan sonra verdiği yoğun mücadeleyle sadece Ampute Futbol Milli Takımının değil, ülke tarihinin en ilham veren sporcularından biri olmasını anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Taner Ölmez, Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz ve Sinan Tuzcu gibi isimler yer aldı.
ABD, Birleşik Krallık ve Polonya ortak yapımı dönem filmi "İlgi Alanı" , Auschwitz kampı komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig'in, kampın yanındaki bir ev ve bahçede, aileleri için ideal bir yaşam kurması hikayesini merkezine alıyor. Sandra Hüller, Christian Friedel ve Ralph Herforth'un rol aldığı filmi Jonathan Glazer yönetti.
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Oyuncaklar Firarda (The Inseparables), gizemli bir şekilde kaybolan oyuncakları ararken kendilerini büyük bir maceranın içerisinde bulan kukla ve oyuncak köpeğin hikayesini konu ediniyor. Central Park’ta yeni macera arayışlarına giren Don'un hayatı rap söyleyen oyuncak köpek DJ Doggy Dog ile yolunun kesişmesiyle bambaşka bir hal alır. Çok geçmeden Don ve Doggy Dog, birlikte New York sokaklarında inanılmaz bir maceraya atılır. Don ve Doggy Dog, bilikte hareket edip gizemli bir şekilde ortadan kaybolan oyuncakları bulmayı başarabilecek midir?
Christopher Smith'in yönetmenliğini yaptığı oyuncu kardosunda Jena Malone, Danny Huston, Ian Pirie'nin yer aldı filmin konusu özetle şöyle: "Rahip olan erkek kardeşinin şüpheli ölümünün ardından Grace, gerçekte ne olduğunu öğrenmek için İskoçya'daki Mount Savior Manastırı'na gider. Kardeşinin başına gelenleri öğrenmek ve geçmişi ile yüzleşmek için manastıra geldiğinde, kendisini kutsal bir ayinin içinde bulur." (AA)