Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 5 film birden vizyona girdi (24 Şubat 2024)

OYUNCAKLAR FİRARDA

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Oyuncaklar Firarda (The Inseparables), gizemli bir şekilde kaybolan oyuncakları ararken kendilerini büyük bir maceranın içerisinde bulan kukla ve oyuncak köpeğin hikayesini konu ediniyor. Central Park’ta yeni macera arayışlarına giren Don'un hayatı rap söyleyen oyuncak köpek DJ Doggy Dog ile yolunun kesişmesiyle bambaşka bir hal alır. Çok geçmeden Don ve Doggy Dog, birlikte New York sokaklarında inanılmaz bir maceraya atılır. Don ve Doggy Dog, bilikte hareket edip gizemli bir şekilde ortadan kaybolan oyuncakları bulmayı başarabilecek midir?