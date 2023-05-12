Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (12 Mayıs 2023)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (12 Mayıs 2023)

12.05.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde ikisi yerli, 8 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Louis Garrel'in yönetmenliğini yapıp başrolünde Roschdy Zem ve Anouk Grinberg ile oynadığı "Masum" izleyici ile buluştu. Michelle Monaghan, Danika Frederick ve Skeet Ulrich'in başrollerini paylaştığı "Lanetli Kan" korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Japon yönetmen Ayako Kouno'nun "Sword Art Online the Movie: Progressive-Scherzo of Deep Night" adlı filmi ile Will Ashurst'un sinemaya uyarladığı "Neşeli Çiftlik: Tren Kalkıyor!" animasyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

BELLE VE SEBASTIAN: CESUR DOSTUM

BELLE VE SEBASTIAN: CESUR DOSTUM
Pierre Core imzalı "Belle ve Sebastian: Cesur Dostum", İkinci Dünya Savaşı sırasında, Fransa alplerinde doğup büyümüş bir çocuğun hayatta kalma mücadelesini odağına alıyor. Macera, dram ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapımda başrolleri Robinson Mensah Rouanet, Michele Laroque, Alice David, Caroline Anglade, Syrus Shahidi, Aurelien Recoing ve Lou Lambrecht paylaştı.

KARABASAN

KARABASAN
Kjersti Helen Rasmussen'in beyaz perdeye uyarladığı "Karabasan"da Eili Harboe, Herman Tommeraas ve Dennis Storhoi" oynadı. Norveç yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Eve taşındıktan bir süre sonra Mona, her uykuya daldığında daha da yoğunlaşan gece korkularına kapılır. Çok geçmeden, Mona'nın sorunları tehlikeli bir şekilde kontrolden çıkar ve doğmamış çocuğunu ele geçirmeye niyetli efsanevi bir iblis olan Mare tarafından saldırıya uğradığına ikna olur."

KOKU

KOKU
Barış Gördağ ile Yasin Çetin'in yönetmenliğinde çekilen "Koku"nun başrollerinde Nergis Öztürk, Yunus Emre Yıldırımer ve Mehlika Buğlem Kılıç oynadı. Hazel Sevim Ünsal'ın senaryosunu kaleme aldığı dram ağırlıklı film, felsefe profesörü olan ve ailesinden beklediği sevgiyi alamayan bir kadının hikayesini işliyor.

LANETLİ KAN

LANETLİ KAN
Michelle Monaghan, Danika Frederick ve Skeet Ulrich’li oyucu kadrosuyla vizyona giren Lanetli Kan (Blood), küçük bir ailenin başlarından geçen talihsiz olayları anlatıyor. Hemşire olan Jess’in kızı ve küçük oğlu Owen ile birlikte ailesinin eski çiftlik evine taşınması ve sonrasında Owen'ın doğaüstü varlıklar tarafından ele geçirilmesi hayatlarını altüst eder. Jess, oğlunu kurtarabilmek için sınırlarını zorlamak zorundadır.

MASUM

MASUM
Louis Garrel'in yönetmenliğini yapıp, başrolü Roschdy Zem ve Anouk Grinberg ile paylaştığı "Masum" izleyici ile buluşacak. Fransız yönetmen Garrel'in romantik komedi türündeki filmi, annesinin hapishanedeki mahkumla evleneceğini öğrenen ve annesini korumak için her şeyi göze alan bir adamın hikayesini konu ediniyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
film önerileri

En Çok Okunan Trend Haberler

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Süper mini şortuyla poz! Arkasını dönünce beğeni butonu çöktü

Süper mini şortuyla poz! Arkasını dönünce beğeni butonu çöktü

İlginizi Çekebilir

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Dünya basınını onu konuştu!

Dünya basınını onu konuştu!

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.