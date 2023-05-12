Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (12 Mayıs 2023)

Louis Garrel'in yönetmenliğini yapıp başrolünde Roschdy Zem ve Anouk Grinberg ile oynadığı "Masum" izleyici ile buluştu. Michelle Monaghan, Danika Frederick ve Skeet Ulrich'in başrollerini paylaştığı "Lanetli Kan" korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Japon yönetmen Ayako Kouno'nun "Sword Art Online the Movie: Progressive-Scherzo of Deep Night" adlı filmi ile Will Ashurst'un sinemaya uyarladığı "Neşeli Çiftlik: Tren Kalkıyor!" animasyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

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BELLE VE SEBASTIAN: CESUR DOSTUM Pierre Core imzalı "Belle ve Sebastian: Cesur Dostum", İkinci Dünya Savaşı sırasında, Fransa alplerinde doğup büyümüş bir çocuğun hayatta kalma mücadelesini odağına alıyor. Macera, dram ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapımda başrolleri Robinson Mensah Rouanet, Michele Laroque, Alice David, Caroline Anglade, Syrus Shahidi, Aurelien Recoing ve Lou Lambrecht paylaştı.

KARABASAN Kjersti Helen Rasmussen'in beyaz perdeye uyarladığı "Karabasan"da Eili Harboe, Herman Tommeraas ve Dennis Storhoi" oynadı. Norveç yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Eve taşındıktan bir süre sonra Mona, her uykuya daldığında daha da yoğunlaşan gece korkularına kapılır. Çok geçmeden, Mona'nın sorunları tehlikeli bir şekilde kontrolden çıkar ve doğmamış çocuğunu ele geçirmeye niyetli efsanevi bir iblis olan Mare tarafından saldırıya uğradığına ikna olur."

KOKU Barış Gördağ ile Yasin Çetin'in yönetmenliğinde çekilen "Koku"nun başrollerinde Nergis Öztürk, Yunus Emre Yıldırımer ve Mehlika Buğlem Kılıç oynadı. Hazel Sevim Ünsal'ın senaryosunu kaleme aldığı dram ağırlıklı film, felsefe profesörü olan ve ailesinden beklediği sevgiyi alamayan bir kadının hikayesini işliyor.

LANETLİ KAN Michelle Monaghan, Danika Frederick ve Skeet Ulrich’li oyucu kadrosuyla vizyona giren Lanetli Kan (Blood), küçük bir ailenin başlarından geçen talihsiz olayları anlatıyor. Hemşire olan Jess’in kızı ve küçük oğlu Owen ile birlikte ailesinin eski çiftlik evine taşınması ve sonrasında Owen'ın doğaüstü varlıklar tarafından ele geçirilmesi hayatlarını altüst eder. Jess, oğlunu kurtarabilmek için sınırlarını zorlamak zorundadır.