Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (12 Mayıs 2023)

Louis Garrel'in yönetmenliğini yapıp başrolünde Roschdy Zem ve Anouk Grinberg ile oynadığı "Masum" izleyici ile buluştu. Michelle Monaghan, Danika Frederick ve Skeet Ulrich'in başrollerini paylaştığı "Lanetli Kan" korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Japon yönetmen Ayako Kouno'nun "Sword Art Online the Movie: Progressive-Scherzo of Deep Night" adlı filmi ile Will Ashurst'un sinemaya uyarladığı "Neşeli Çiftlik: Tren Kalkıyor!" animasyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.