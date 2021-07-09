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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti

09.07.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Anneleri'ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Diyarbakır Anneleri'nin bedduası onları vuracaktır endişeniz olmasın. Biz bu işin takibindeyiz. Biz bu işi asla bırakmadık ve bırakmayacağız. Sizlerin acısı bizim de acımızdır." ifadelerini kullandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çadır kurup evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı olarak ailelerle bir süre görüştü.

Görüşmenin bir bölümünde konuşması dışarı verilen Erdoğan, tüm evlatların aileleri ile buluşması için gerekli her adımı attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini söyledi.

"Diyarbakır Anneleri'nin bedduası onları vuracaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "PKK’nın, HDP’nin evlat diye bir derdi yok. Kandil'de taciz onlar için bir sorun değil. Oradaki 13-14-15 yaşındaki kızın taciz edilmesi bunlar için sorun değil. Bunların yöneticilerinin umurunda değil.
O yöneticilerinin evlat diye bir sorunları yok. Çünkü onlar taciz terörü üzerinden bu günlere geldiler. Ben inanıyorum ki kesinlikle Diyarbakır Anneleri'nin bedduası onları vuracaktır endişeniz olmasın.

"BİZ BU İŞİ ASLA BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"

"BİZ BU İŞİ ASLA BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"
"Biz bu işin takibindeyiz. İçişleri Bakanlığımız, silahlı kuvvetlerimiz bunların üzerine üzerine gidiyor, hiçbir zaman bu takibi bırakmayacağız, sonuna kadar bu görevi kovalayacağız.
"Çünkü bulunduğumuz görev bize bunu buyuruyor. Şu anda parlamentoda yoğun bir şekilde bunun takibindeyiz. Bugüne kadar 700 güne yaklaştık, bu sabrı sonuna kadar göstereceğinizden şüphem yok.
"Biz bu işi asla bırakmadık ve bırakmayacağız. Sizlerin acısı bizim de acımızdır. Rabbim inşallah bu kalan yavrularımıza kavuşmayı da bizlere nasip etsin." (İHA / AA)
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Recep Tayyip Erdoğan
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