SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerin valileri değişti

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte bazı illerin valilileri değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 9 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilirken, 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bartın Valisi Sinan Güner, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyonkarahisar'a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne'ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu'ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak'a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın'a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir'e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli'ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde'ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat'a, Mülkiye Müfettişi Tuncay Akkoyun ise Karaman'a vali oldu.