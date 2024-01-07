Son dakika | İstanbul'da Murat Kurum, Eskişehir'de Nebi Hatipoğlu... Erdoğan hepsinin elini havaya kaldırdı, seçim yarışını böyle başlattı! AK Parti'nin 26 ildeki merakla beklenen belediye başkan adayları

Son dakika haberi: AK Parti'de yerel seçim için belediye başkan adayları tek tek açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'ndeki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin İstanbul dahil 11 büyükşehir ve 15 ilin belediye başkan adayı isim isim duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu. Eski Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İBB Başkan adayı olarak Ekrem İmamoğlu'na rakip oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli, Eskişehir, Muğla, Aydın, Bursa, Balıkesir, Samsun, Erzurum, Denizli ve Ordu'da AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adaylarını da isim isim açıkladı.

SON DAKİKA | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ADAYLARI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir merakla beklenen konuşmasından satır başları şöyle:

"94 RUHUYLA DESTAN YAZDIK"

1994 yılından itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik felsefesini ve uygulamasını hayata geçirmiş bir kadroyuz. Biz milletimize rüşdümüzü önce yerel yönetimlerde ispat ettik. Tüm zorluklara rağmen belediyecilikte adeta bir destan yazdık. 1994 ruhu denen belediyecilik anlayışıyla Türkiye'de yepyeni bir çığır açtık. Yerel yönetimlerde bir referans haline geldik.

'GERÇEK BELEDİYECİLİK' VURGUSU

3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara geldik. Her anı eser ve hizmet siyasetiyle dolu dolu geçen 21 yılı aşkın süredir de iktidarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Mayısta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak Cumhur İttifakı'yla Mecliste çoğunluğu elde ederek 5 yıl daha yetki aldık. Amacımız 31 Mart 2024 yerel seçimleri için de milletimizin huzuruna 'gerçek belediyecilik' sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmaktır.

"ADAYLARI TESPİT EDERKEN BUNLARA DİKKAT ETTİK"

Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetilmelerinin faturasını da yeri geldiğinde biz ödemek zorunda kalıyoruz. Adaylarımızı tespit ederken şehirlerinin her anında hep yanında olacak ehil isimlerden oluşmasına dikkat ettik.

"KİMSE BECERİKSİZLERE TIPIŞ TIPIŞ OY VERMEK ZORUNDA DEĞİL"

Hiç kimse hizmetsizliğe mahkum değildir. Hiçbir insanımız beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyetinde değildir. Kendini değil kentini düşünen, laf değil proje üreten, kendini şehrine hizmet etmeye vakfedecek belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz. İnşallah 15 Ocak Pazartesi hem diğer adaylarımızı tanıtacağımız hem seçim beyannamemizi açıklayacağımız büyük bir tören yapacağız. Seçim startını vereceğimiz bu törenle birlikte adaylarımızla, teşkilatımızla gece gündüz sahada olacağız.

"BU KİRLİ OYUNUN EN BÜYÜK APARATI MAALESEF CHP"

Seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor. Mukaddes değerler doğrudan hedef alınıyor. Bunlar kendi yankı odalarından çıkıp içinde yaşadıkları toplumu tanımaya bile tenezzül etmezler. Hayat tarzı, köken ve semboller üzerinden pis bir oyun oynanmaktadır. Bu kirli oyunun siyasetteki en büyük aparatı maalesef hep CHP oldu. Şimdilerde her ne kadar oy oranları düşük de olsa kimi başka partilerin de bu sinsi oyunda rol almak için adeta can attığını görüyoruz. Her şey değişiyor ama CHP ve şürekasının baş rolünü kimseye bırakmadığı toplum ve siyaset mühendisliği senaryoları aynı kalıyor.

"RİYAD'DAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ!"

Cumhuriyetimiz ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal her zamanki gibi yine istismara en elverişli malzeme olarak öne sürülüyor. Milletimizin ne Cumhuriyet ile ne onun banisi Gazi Mustafa Kemal ile derdi vardır. Bu kavramların arkasına saklanarak siyaset yapmak asla hassasiyet emaresi değildir. Riyad'dan size ekmek çıkmaz! Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz, dürüstseniz bunu ülke genelinde milli ve yerli olarak ifade edin.

"ÖZGÜR EFENDİYİ DE ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"

Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet kisvesi altında bitmeye yüz tuttu. İnşallah 31 Mart seçimlerinde sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız, aynı zamanda Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz. Teröristlere ve destekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Özgür efendi nerede bir çapulcu, terörist, demokrasi düşmanı varsa ya selam çakıyor ya gidip sırtını sıvazlıyor.

Biz kendisini özgürleştirmesini tavsiye ederiz aksi takdirde milletimiz bunu yapacak. Ama bu zatın gidişatı şu anda pek de iyi gözükmüyor. Daha bismillah demeden anayasal düzene kastetmekten 18 yıl ceza almış bir teröristi adeta cezaevinden Meclise tünel kazarak kurtarmanın derdine düşüyor. Özgür efendi, partisine hakim olmak, bir şekilde geldiği koltuğun hakkını vermek yerine bize sataşarak, hakaret ederek prim kazanmaya çalışıyor. Ancak boynunda diyet borcuyla siyaset yapılmaz. Siyaset her kişinin değil, er kişinin kârıdır!

Özgür efendi siyasi ehliyetini almak istiyorsa bizimle uğraşmak yerine gitsin önce vasilerinden, efendilerinden, ağababalarından kurtulsun. Sonra kendisiyle özgür bir siyasetçi olarak muhatap olmayı düşünecek arkadaşlarım var.

"İSTANBUL'UN BİR 5 YIL DAHA KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜ KALMADI"

El ele, omuz omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. İstanbul muradına kavuşacak. Geride bıraktığımız 5 senede şunu gördük; yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli ilgilenilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehir. İstanbul'a hizmet için önce bu şehre aşık olacaksınız. Sonra kendinizi İstanbullulara adayacaksınız. Diğer türlü geriye gitme, durma, duraklama ve çökme kaçınılmazdır. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını biz de çok net görebiliyoruz.

Bugünden itibaren hepimizin yegane görevi ismi açıklanan arkadaşımız için çalışmak, koşturmak, ter dökmek, başarısı için tüm samimiyetimizle mücadele etmektir. Şimdiye kadar daima bu bilinçle hareket ettik, dava ve yol arkadaşlığımıza gölge düşürmedik. Partimizin adaylarıyla Cumhur İttifakı olarak çıkaracağımız ortak adayların başarısı için çalışacağız.

ADAYLARI AÇIKLADIKTAN SONRA PAYLAŞTI

Öte yandan Erdoğan tanıtım programının ardından sosyal medya hesabından bir de paylaşım yaparak seçim mesajlarını pekiştirdi. İşte Erdoğan'ın o paylaşımı:

"Bugün İstanbul’daki aday açıklama toplantımızı teşrif eden kardeşlerime aşkı, sevdası, salonlara sığmayan muhabbeti için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız, Kararlıyız! Biz siyaseti hayırda ve hizmette bir yarış olarak görüyoruz. Hangi konumda bulunursak bulunalım birer AK Parti neferi olarak hepimizin gayesi ülkemize, milletimize ve şehrimize aşkla hizmet etmektir. Bizim siyasi geleneğimizde rekabet isimler netleşince biter ve yerini kolektif dayanışmaya bırakır.

Bugünden itibaren hepimizin yegâne görevi, ismi açıklanan arkadaşımız için çalışmak, koşturmak, ter dökmek, başarısı için tüm samimiyetimizle, tüm gücümüzle mücadele etmektir. Şimdiye kadar daima bu bilinçle hareket ettik, dava ve yol arkadaşlığımıza gölge düşürmedik. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde hareket edeceğiz. Niyet hayır, akıbet hayır diyerek çıktığımız bu kutlu yolda aynı ihlasla, aynı samimiyetle yürüyeceğiz. Rabbim bizlere, ülkemize ve milletimize çok daha büyük hizmetler verme imkânı, basireti, azmi, gücü bahşetsin… Hayırlı, uğurlu olsun."