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  4. Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un uzay yolculuğu gerçekleşti

Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un uzay yolculuğu gerçekleşti

20.07.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyarder iş insanı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı. Uzaya fırlatılan Bezos ve beraberindeki 3 kişi, güvenli bir şekilde Dünya'ya döndü.

ABD'li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, şirketi Blue Origin’in geliştirdiği uzay aracıyla uzaya seyahat etti. Bezos, Richard Branson'un ardından Bezos, uzaya çıkan 2. milyarder oldu.

Bezos’ın şirketi Blue Origin’in geliştirdiği New Shepard uzay aracı, TSi 16.10'da ABD’nin Teksas eyaletinden fırlatıldı.

Milyarder Bezos ve beraberindeki 3 kişiyi taşıyan uzay aracı, yaklaşık 107 kilometre yüksekliğe çıktı.

TARİHTEKİ İLK TAMAMI SİVİLLERDEN OLUŞAN PİLOTSUZ UZAY UÇUŞU

Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve tarihte "pilotsuz yapılan ilk uçuş olma" özelliğini taşıyan uçuş, yaklaşık 10 dakika sürdü.

UZAYA TARİHİ SEYAHAT

EN ZENGİN, EN GENÇ, EN YAŞLI

EN ZENGİN, EN GENÇ, EN YAŞLI
İnsanlı ilk uzay uçuşu Apollo 11’in aya inişinin 52. yılında gerçekleşen Bezos'un uzay seyahati, başarıyla tamamlandı. Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Amerikalı kadın havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin Üst Yöneticisinin (CEO) fizik öğrencisi oğlu 18 yaşındaki Olivier Deamon da eşlik etti. Oliver Deamen, "uzaya giden en genç", Funk ise "en yaşlı" kişiler oldu.

UZAYA FIRLATILAN EN BÜYÜK PENCERELİ KAPSÜL

UZAYA FIRLATILAN EN BÜYÜK PENCERELİ KAPSÜL
Tamamen otonom bir roket-kapsül kombinasyonu olan New Shepard uzay aracı, gelecekte uzay turizmi alanında hizmet vermek üzere geliştirilirken; uzaya fırlatılan en büyük pencereli kapsül olduğu belirtiliyor.
İngiliz iş insanı Sir Richard Branson da 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti. Branson dahil 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılmış, araç Branson ve beraberindekilerle sorunsuz şekilde yeryüzüne inmişti.
Jeff Bezos, uzay yolculuğu da dahil diğer projelere odaklanmak için 5 Temmuz’da Amazon’daki üst yöneticilik (CEO) görevinden ayrılmıştı.

"ENDİŞELİ DEĞİL, HEYECANLIYIM"

"ENDİŞELİ DEĞİL, HEYECANLIYIM"
Amazon'un kurucusu, uçuş öncesi verdiği röportajda, "Endişeli değil heyecanlıyım" dedi. Aynı röportajda Wally Funk da, "Bu gerçekleşecek. Yukarı çıkmak için çok uzun zaman bekledim ve hayal ettim" ifadelerini kullandı. 82 yaşındaki Funk, 1960'lı yıllarda kadınları uzaya götürmesi planlanan ama gerçekleşmeyen bir projede yer alıyordu.
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Anahtar Kelimeler:
Jeff Bezos
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