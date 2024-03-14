Sosyal medya bu masajı konuşuyor! Kimse ne olduğunu anlayamadı... "Keyfe bak"

Sosyal medya kullanıcıları arasında bir masaj görüntüsü viral oldu. Manzaraya karşı bir masaj sehpasının üzerine yüz üstü uzanan kadına aynı anda 3 kişi masaj yaptı. Sadece cinsel organının bordo renkli bir kumaşla kapatıldığı kadına masaj yapıldığı anlar sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.
Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek binlerce izlenmeye ulaşan görüntülere kullanıcıların büyük bir bölümü anlam veremedi.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Keyfe bak" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise,"Ne olduğunu gerçekten hiç anlamadım" yorumunu yaptı.
Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "İşkence mi, masaj mı belli değil. Bunu yaptırırken bir insan nasıl mutlu olabilir?" yorumunda bulundu.