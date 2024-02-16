Sosyal medya fenomeni Francia James nehirde keyif yaptı! Yüzmeye çalıştığı anlar ti'ye alındı... 'Boğulma dikkat et'

Sosyal medyada yaklaşık 12 milyon takipçisi bulunan fenomen isim Francia James yine ilginç bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında James, göğüs altı dekoltesiyle son derece cesur bir mayo tercihi yaparak nehirde yüzdüğü anları takipçilerine gösterdi.
Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına James, "En güzel sesler doğada yapılır" notunu eklerken hayranları onun sağlığı konusunda endişelendi.
Nehirde boynuna kadar suyun içine batan ardından ise büyük bir hızla çıkarak yürümeye başlayan James'in yüzme şekline hayranları bir anlam veremedi. Fenomen ismin sosyal medyadaki paylaşımına, "Boğulma dikkat et" mesajları yağdı.