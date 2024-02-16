Sosyal medya fenomeni Francia James nehirde keyif yaptı! Yüzmeye çalıştığı anlar ti'ye alındı... 'Boğulma dikkat et'

Sosyal medyada yaklaşık 12 milyon takipçisi bulunan fenomen isim Francia James yine ilginç bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında James, göğüs altı dekoltesiyle son derece cesur bir mayo tercihi yaparak nehirde yüzdüğü anları takipçilerine gösterdi.