Sosyal medyada gündem oldu! Filipinler’de bir öğretmenin kopya önleme uygulaması herkesi şaşırttı

Filipinler'in Legazpi Şehrindeki Bicol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden, başkalarının kağıtlarına bakmalarını engelleyecek bir başlık takmaları istendi. Kendilerinden basit bir şapka yapmaları istenen öğrenciler yaratıcılıklarını konuşturarak rotaya birbirinden eğlenceli tasarımlar koydu. Öğrencilerin sadece kendi sınav kağıtlarını görebilecekleri şekilde tasarladıkları şapkalar, karton, yumurta kolisi, kağıt gibi geri dönüştürülen malzemelerden oluştu.

TAYLAND’DAKİ BİR YÖNTEMDEN İLHAM ALDI

Üniversitede makine mühendisliği profesörü olan Mary Joy Mandane-Ortiz, birkaç yıl öncesinde Tayland’da kullanılan bir yöntemden ilham aldığını belirtti. Kopya önleyici şapkalarının büyük bir bölümünün öğrencilerin etrafındaki nesnelerden tasarlandığını ifade eden Ortiz, yöntemi diğer öğretmenlere de tavsiye etti.