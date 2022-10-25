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  4. Sosyal medyada gündem oldu! Filipinler’de bir öğretmenin kopya önleme uygulaması herkesi şaşırttı

Sosyal medyada gündem oldu! Filipinler’de bir öğretmenin kopya önleme uygulaması herkesi şaşırttı

25.10.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler’deki Bicol Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin sınav görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Öğrencilerin kopya çekmesini önlemek için öğretmenin isteği üzerine ilginç şapkalar yaparak sınava girmesi kısa sürede popüler oldu. Yöntemi uygulamaya koyan Proseför Joy Mandane Ortiz yöntemi etkili ve eğlenceli olarak değerlendirdi.

Filipinler'in Legazpi Şehrindeki Bicol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden, başkalarının kağıtlarına bakmalarını engelleyecek bir başlık takmaları istendi. Kendilerinden basit bir şapka yapmaları istenen öğrenciler yaratıcılıklarını konuşturarak rotaya birbirinden eğlenceli tasarımlar koydu. Öğrencilerin sadece kendi sınav kağıtlarını görebilecekleri şekilde tasarladıkları şapkalar, karton, yumurta kolisi, kağıt gibi geri dönüştürülen malzemelerden oluştu.

TAYLAND’DAKİ BİR YÖNTEMDEN İLHAM ALDI

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Üniversitede makine mühendisliği profesörü olan Mary Joy Mandane-Ortiz, birkaç yıl öncesinde Tayland’da kullanılan bir yöntemden ilham aldığını belirtti. Kopya önleyici şapkalarının büyük bir bölümünün öğrencilerin etrafındaki nesnelerden tasarlandığını ifade eden Ortiz, yöntemi diğer öğretmenlere de tavsiye etti.

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Öğretmen Filipinler

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