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Eskiden öğretmendi! Seksi pozlarını sattığı sosyal medya hesabı ortaya çıkınca işinden kovuldu

24.10.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kolombiya eyaletinde yaşayan bir öğretmen okul müdürünün seksi pozlarını sattığı sosyal medya hesabının ortaya çıkmasından sonra çok sevdiği öğretmenlik işinden kovulduğunu söyledi. Velilerin şikayeti üzerine okul müdürünün sosyal medya hesabını ifşa ettiğini ifade eden Yeimmy Ilias Isaza verilen cezanın çok ağır olduğunu söyleyerek duruma isyan etti.

Eskiden öğretmendi! Seksi pozlarını sattığı sosyal medya hesabı ortaya çıkınca işinden kovuldu

ABD'nin Kolombiya kentinden Yeimmy Ilias Isaza, Instagram'daki müstehcenliği nedeniyle sevdiği öğretmenlik işinden kovulduğu söyleyerek bir anda popüler oldu. Instagram’da 390 binden fazla takipçisi bulunan öğretmen sosyal medya hesabının uygunsuz bulunduğunu söyleyerek öğrencilerine kötü örnek olduğunun belirtildiğini ve görevine son verildiğini açıkladı. Isaza’nın görevine son verilme gerekçesi sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara neden oldu.

“ÇOK BÜYÜK BİR KARAR”

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Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Isaza’nın görevinden alınmasının paylaşımlarına bağlanması üzerine duruma tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları kararı yerinde bulurken bazıları ise iş hayatı dışındaki paylaşımlarının okul kariyerini etkilemesini yanlış bulduğunu belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı karar için, “Sırf eleştirmek için eleştiriyorsunuz. Okul dışında o bir öğretmen değil ve istediği paylaşımı yapabilir” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Öğretmenlerin her yerde öğrencilerine örnek olması gerekiyor” dedi.

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Isaza okuldaki görevinin sona erdirilmesinden sonra sosyal medyadaki paylaşımlarına devam etti. Özgürce paylaşım yapabildiği için kendisini mutlu hissettiğini dile getiren Isaza, “Kendimi sınırlandırılmış hissetmiyorum. Bu beni özgürleştirdi” yorumunu yaptı.

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