Sosyal medyayı ikiye bölen tartışma! "Business sınıfında uçabilmek için bebeğimi ekonomi sınıfında bıraktım" dedi... Tepkiler çığ gibi büyüdü

TikTok'ta Ellis Cochlin kullanıcı ismiyle paylaşım yapan genç bir kadın erkek arkadaşı Rob ve 11 aylık beebğim Prim ile Paris'ten Los Angeles'a 11 saatlik bir seyahat yapmaya karar verdi. Ailenin daha öncesindeki seyahatlerinden kazandıkları puanları sayesinde sadece bir aile üyesinin business classta seyahat etme hakkı bulunuyordu. Ellis Cochlin bu hakkı kendisinin kullandığını söylerken bebeği ve babası uçağın ekonomi bölümünde seyahat etti. TikTok'tan yaptığı paylaşımında Cochlin, "İkisini de ekonomide bıraktığım için berbat mıyım?" notunu ekledi.