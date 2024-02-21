Sosyal medyayı ikiye bölen tartışma! "Business sınıfında uçabilmek için bebeğimi ekonomi sınıfında bıraktım" dedi... Tepkiler çığ gibi büyüdü

TikTok'ta Ellis Cochlin kullanıcı ismiyle paylaşım yapan genç bir kadın erkek arkadaşı Rob ve 11 aylık beebğim Prim ile Paris'ten Los Angeles'a 11 saatlik bir seyahat yapmaya karar verdi. Ailenin daha öncesindeki seyahatlerinden kazandıkları puanları sayesinde sadece bir aile üyesinin business classta seyahat etme hakkı bulunuyordu. Ellis Cochlin bu hakkı kendisinin kullandığını söylerken bebeği ve babası uçağın ekonomi bölümünde seyahat etti. TikTok'tan yaptığı paylaşımında Cochlin, "İkisini de ekonomide bıraktığım için berbat mıyım?" notunu ekledi.
Cochlin, bebek arabasını paketlemekten bakıma kadar her şeyi tek başına yapabilmesine şaşırdığını söyledi. Yerde yatan bebeğini ve babasını ekonomi sınıfında bırakarak uçağın özel bölümündeki yerine geçtiği görüntüleri paylaşan Cochlin, "Bebeksiz bir uçuş yapma düşüncesi kulaklarıma müzik gibiydi. O kızı tüm kalbimle seviyorum ama şunu söyleyeyim, bir bebekle tek başına uzun mesafe uçmak kolay değil" dedi.
Bebeğin babasının uzun mesafe uçuşlarda tek başına deneyimi olmaması ve bunu yaşamak istediğini söylemesi üzerine biletleri ayarladıklarını ifade eden Cochlin, eleştirilerden kurtulamadı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadını sevgilisinin yanında olmadığı için eleştirdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bence ikiniz de birbirinizin yanında olmanız ve sorumluluğu paylaşmanız gerekirdi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bebeği tek başına idare etmeye çok zaman harcadın, bunu kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum" yorumunu ekledi.