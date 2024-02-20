Survivor Aycan Yanaç'ın son hali gündem oldu! Dudaklarındaki değişim dikkat çekti

2020 ve 2022 yılları arasında Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yanaç'ın son yaptığı paylaşımda dudaklarındaki değişim dikkat çekti.

Şimdilerde Kapadokya'da tatilde olan Yanaç tatil karelerini de peş peşe paylaştı.

Yanaç'ın pozlarına sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Bu nasıl bir güzellik', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.