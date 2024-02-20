MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Aycan Yanaç'ın son hali gündem oldu! Dudaklarındaki değişim dikkat çekti

Survivor Aycan Yanaç'ın son hali gündem oldu! Dudaklarındaki değişim dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.02.2024 15:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında Survivor yarışmasına katılan Aycan Yanaç, geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen All star konseptiyle de tekrar adaya gitmiş fakat dayanamadığını söyleyip yarışmadan çekilmişti. Survivor'daki performansıyla hafızalara kazınan Yanaç şimdilerde son haliyle gündem oldu.

2020 ve 2022 yılları arasında Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yanaç'ın son yaptığı paylaşımda dudaklarındaki değişim dikkat çekti.

Youtube

SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

Yarışmadan sonra zayıfladığı görülen Aycan Yanaç'ın dudaklarına estetik yaptırdığına dair iddialar ortaya atıldı.
Aycan Yanaç hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Dudaklarını yakın çekim yapan Yanaç 'Dudakların estetik diyenlere gelsin. Kardeşim rujunu sürmeyi bileceksin' notunu düştü.
Şimdilerde Kapadokya'da tatilde olan Yanaç tatil karelerini de peş peşe paylaştı.
Yanaç'ın pozlarına sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Bu nasıl bir güzellik', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 tarihinde Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan göçmen anne ve babadan dünyaya geldi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç survivor sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim

Ünlü oyuncu ara sokakta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti! Bomba sözler

Ünlü oyuncu ara sokakta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti! Bomba sözler

Yüzde 303 arttı, neredeyse artık kiralarla yarışıyor!

Yüzde 303 arttı, neredeyse artık kiralarla yarışıyor!

Bahşiş bekleyen garson fişteki notu görünce şaşkına döndü

Bahşiş bekleyen garson fişteki notu görünce şaşkına döndü

Yardım standına saldırı büyük tepki çekti, gerçek bambaşka çıktı

Yardım standına saldırı büyük tepki çekti, gerçek bambaşka çıktı

Sarhoş halde yayın açtı! Yardımcısı "Söz vermiştin" diyerek zorla telefonu elinden aldı

Sarhoş halde yayın açtı! Yardımcısı "Söz vermiştin" diyerek zorla telefonu elinden aldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.