Survivor Aycan Yanaç'ın son hali gündem oldu! Dudaklarındaki değişim dikkat çekti

2020 ve 2022 yılları arasında Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yanaç'ın son yaptığı paylaşımda dudaklarındaki değişim dikkat çekti.
SON HALİYLE GÜNDEM OLDU
Yarışmadan sonra zayıfladığı görülen Aycan Yanaç'ın dudaklarına estetik yaptırdığına dair iddialar ortaya atıldı.
Aycan Yanaç hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Dudaklarını yakın çekim yapan Yanaç 'Dudakların estetik diyenlere gelsin. Kardeşim rujunu sürmeyi bileceksin' notunu düştü.
Şimdilerde Kapadokya'da tatilde olan Yanaç tatil karelerini de peş peşe paylaştı.
Yanaç'ın pozlarına sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Bu nasıl bir güzellik', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 tarihinde Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan göçmen anne ve babadan dünyaya geldi.