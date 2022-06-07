Survivor Meryem Kasap nişanlandı! Nişan pozuna "Başka biri olmuş" yorumları yağdı

Survivor yarışmacısı Meryem Kasap son haliyle gündeme bomba gibi düştü. Survivor 2020'ye katılan ve sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Meryem Kasap Yunus Emre Bal ile nişanlandı. Kız isteme ve nişan akşamından pozları sosyal medyada paylaşılan Survivor Meryem'in son hali nişan pozunu geride bıraktı.

Survivor Meryem Kasap'ın fazla makyajı ve estetikle değişimine sosyal medyada binlerce yorum yağdı.

Survivor Meryem'in nişan günü koyduğu pozuna "Bu Meryem mi?", "Bu kadar estetik ve makyaja gerek var mı?" yorumları yağdı.