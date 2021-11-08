Survivor Yiğit Poyraz hakkında aşk iddiası! Sosyal medya çalkalandı!

Survivor 2021 sezonunun sona ermesinin ardından, adı pek çok kişiyle aşk dedikodularına karışan Yiğit Poyraz'ın, aradığı aşkı Selin Tuncali'de bulduğu öne sürüldü. Sık sık birlikte vakit geçiren ikili, yan yana fotoğraf vermekten kaçınsa da, Tuncali, zaman zaman Yiğit Poyraz ile geçirdiği anları, Instagram hesabının Hikayeler kısmından takipçileriyle paylaşıyor. Selin Tuncali, güzelliğiyle de ilgi odağı oldu.