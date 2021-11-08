MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Yiğit Poyraz hakkında aşk iddiası! Sosyal medya çalkalandı!

Survivor Yiğit Poyraz hakkında aşk iddiası! Sosyal medya çalkalandı!

08.11.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'de İsmail Balaban'ın şampiyonluğu elde etmesiyle ikinci olan Yiğit Poyraz'ın, Selin Tuncali ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Survivor 2021 sezonunun sona ermesinin ardından, adı pek çok kişiyle aşk dedikodularına karışan Yiğit Poyraz'ın, aradığı aşkı Selin Tuncali'de bulduğu öne sürüldü. Sık sık birlikte vakit geçiren ikili, yan yana fotoğraf vermekten kaçınsa da, Tuncali, zaman zaman Yiğit Poyraz ile geçirdiği anları, Instagram hesabının Hikayeler kısmından takipçileriyle paylaşıyor. Selin Tuncali, güzelliğiyle de ilgi odağı oldu.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLÜYOR

Yiğit Poyraz ve Selin Tuncali hakkındaki aşk dedikoduları, magazin gündemine bomba gibi düştü.
İddiaya göre, Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Yiğit Poyraz, kalbini, arkadaşı Selin Tuncali'ye kaptırdı.
Sosyal medyaya damga vuran bu iddia sonrası, ikili, konu hakkında sessiz kalmayı tercih ettiler.
Tuncali, geçtiğimiz günlerde Yiğit Poyraz ile dövme yaptırmaya gitmiş, o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
Tunceli, Yiğit Poyraz'ı paylaştığı videosuna ''SelPoy yazdırmak zorunda değilsin'' yorumunu yapmıştı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Banka hesabındaki parayı görünce şoke oldu! Tam 600 bin lira

Banka hesabındaki parayı görünce şoke oldu! Tam 600 bin lira

Aşkı komşuda buldu! Sevgiliden cesur pozlar

Aşkı komşuda buldu! Sevgiliden cesur pozlar

SUV modeli Türkiye'ye geldi! Ülkemizde bir ilk

SUV modeli Türkiye'ye geldi! Ülkemizde bir ilk

Gözler kritik saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Gözler kritik saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

İngiltere aşı planını değiştirdi! Türeci ve Şahin haklı çıktı

İngiltere aşı planını değiştirdi! Türeci ve Şahin haklı çıktı

Otomotiv sektörünün yeni kâbusu: Magnezyum

Otomotiv sektörünün yeni kâbusu: Magnezyum

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Yeni sevgiliyle yatak paylaşımı eski eşi kızdırdı

Yeni sevgiliyle yatak paylaşımı eski eşi kızdırdı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.