Survivor Yiğit Poyraz hakkında aşk iddiası! Sosyal medya çalkalandı!

Survivor 2021 sezonunun sona ermesinin ardından, adı pek çok kişiyle aşk dedikodularına karışan Yiğit Poyraz'ın, aradığı aşkı Selin Tuncali'de bulduğu öne sürüldü. Sık sık birlikte vakit geçiren ikili, yan yana fotoğraf vermekten kaçınsa da, Tuncali, zaman zaman Yiğit Poyraz ile geçirdiği anları, Instagram hesabının Hikayeler kısmından takipçileriyle paylaşıyor. Selin Tuncali, güzelliğiyle de ilgi odağı oldu.
GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLÜYOR
Yiğit Poyraz ve Selin Tuncali hakkındaki aşk dedikoduları, magazin gündemine bomba gibi düştü.
İddiaya göre, Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Yiğit Poyraz, kalbini, arkadaşı Selin Tuncali'ye kaptırdı.
Sosyal medyaya damga vuran bu iddia sonrası, ikili, konu hakkında sessiz kalmayı tercih ettiler.
Tuncali, geçtiğimiz günlerde Yiğit Poyraz ile dövme yaptırmaya gitmiş, o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
Tunceli, Yiğit Poyraz'ı paylaştığı videosuna ''SelPoy yazdırmak zorunda değilsin'' yorumunu yapmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum