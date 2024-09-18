Tavşantepe'de sırlar bir bir açığa çıkarılıyor! Suskunluk yemininin nedeni bu mu? 'En profesyonel cinayette bile böylesi yok'

"TAVŞANTEPE'DEKİ SIRLARA BAKMAMIZ GEREKİYOR"

"Narin cinayetinde köydeki sessizlik ve organize bir durum olduğu kaygısı insanı dehşete düşürüyor. Bu sebeple orada Tavşantepe'deki sırlara bakmamız gerekiyor. Çok küçük bir köyde bir olay oluyor ve yanıtlanmayan yüzlerce soru var. İlk olarak şunu söyleyelim. 90 haneli bir köyden bahsediyoruz. Narin'in boğularak öldürüldüğünü öğrendik. İfadelerle yeni gözaltılar oluyor. 30 gün sonra Nevzat Bahtiyar'ın evi aranıyor. Ana bir soru var Neden sonuç alınamıyor? Bu Tavşantepe köyünde ne var?