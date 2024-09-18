Tavşantepe'de sırlar bir bir açığa çıkarılıyor! Suskunluk yemininin nedeni bu mu? 'En profesyonel cinayette bile böylesi yok'

Türkiye hala minik Narin'e kim bu kötülüğü yaptı onu konuşuyor. Her gün yeni gözaltılar, tutuklamalar oluyor, yeni ifadeler ortaya çıkıyor ama aile üyelerinden elle tutulur tek bir ifade gelmiyor. Narin'i kim neden öldürdü? Onlarca kişi nasıl organize olabildi? Bu organize kötülüğün destekçisi kim?
Bu soruların yanıtı aranırken Halk TV'de Şule Aydın'ın sunduğu Kayda Geçsin programında Gazeteci Timur Soykan, Narin'in köyü olan Tavşantepe Köyü'ndeki gizemli sırrı tek tek açıkladı.
Süreci anlatan Soykan dikkat çeken detaylar vererek şu ifadeyi kullandı;
"Narin cinayetinde köydeki sessizlik ve organize bir durum olduğu kaygısı insanı dehşete düşürüyor. Bu sebeple orada Tavşantepe'deki sırlara bakmamız gerekiyor. Çok küçük bir köyde bir olay oluyor ve yanıtlanmayan yüzlerce soru var. İlk olarak şunu söyleyelim. 90 haneli bir köyden bahsediyoruz. Narin'in boğularak öldürüldüğünü öğrendik. İfadelerle yeni gözaltılar oluyor. 30 gün sonra Nevzat Bahtiyar'ın evi aranıyor. Ana bir soru var Neden sonuç alınamıyor? Bu Tavşantepe köyünde ne var?
Bu cinayet soruşturmasının nasıl karartıldığını anlatırsak süreci anlayabiliriz. bu cinayet organizasyonunda kimler var sorusu çok önemli. Kimlerin kararttığını anlarsak katile de yaklaşırız. İlk dikkat çeken şey mesajların silinmesi. Salim Güran cinayetin bir numaralı şüphelisi. 12 gün sonra gözaltına alınıp tutuklandı. Onu şüpheli yapan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi ama sadece o değil. Beyaz arabasında Narin'in izleri bulundu. Türkiye'de cinayet soruşturmalarında telefonları dijital verileri hayatımızdan çıkaralım çoğu olayı çözemeyiz. olayların yüzde 90 cep telefonunda çözülür. O delillere o kadar alıştı ki emniyet, siz onları devreden çıkartınca sonuç alınamıyor.
Köyde bu konuda çok önemli bir temizlik yapılmış. Bir kayıp vakası varken 23 Ağustos'ta Salim Güran telefonundaki tüm mesajları özel bir program yükleyerek siliyor. Sonra farklı gerekçeler söyledi ama bu nasıl refleks. Burada bir destek var. Bu işleri çok iyi bilen birinin desteği. Salim oğlu akrabaları Kaya soyadlı kişiler hepsi arama kayıtlarını mesajları vesaire siliyor. Köyde bir telefon temizliği söz konusu. Cinayetle mi ilgili bilmiyoruz. Her şeye şüpheli yaklaşacağız.