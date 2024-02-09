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    4. Türk gezgin çiftin Bali'de zor anları! Saniye saniye kamerada... Sopalı saldırıya uğradılar: "Etten duvar ördüler"

    Türk gezgin çiftin Bali'de zor anları! Saniye saniye kamerada... Sopalı saldırıya uğradılar: "Etten duvar ördüler"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.02.2024 14:38 | Son Güncelleme:
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    Türk gezginler Fatoş-Niyazi Solak çifti Endonezya'nın Bali bölgesinde başlarına gelen bir olayı sosyal medyadan paylaşarak gündem yarattı. Dünyayı gezerken kaydettikleri seyahat deneyimleri sayesinde sosyal medya kitlesine ulaşan Solak çifti, "Tahminimce bizi zorla odaya sokup pasaportumuzu alarak bizi tehdit edeceklerdi" dedi.

    Endonezya'nın Bali bölgesinde Batur Dağı'na çıkmak isteyen Türk gezginler Fatoş-Niyazi Solak çifti yerel halkın kendilerine saldırdığını söyleyerek sosyal medyadan o anları paylaştı. Polise göstermek için çektikleri kısa görüntüler aracılığıyla Fatoş Solak yaşadıkları korku dolu dakikaları anlattı.

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    Motorlarını park ettikten sonra başlangıç noktasına doğru yürüdüklerini belirten Fatoş Solak, "Mount Batur’un zirvesine trekking yapmak amacıyla başlangıç noktasına gittik. Google yorumlarında buranın resmi bir işletme olmadığı, kapıdaki kişilerin rehber zorunluluğu iddiası ve oradaki kişilerin sizi bilet almaya zorladığı yorumlar vardı. Fakat legal olmayan bir ücret talep ediliyor ve aslında dağa ücretsiz olarak giriş yaparak rehber kiralamadan da yürüyüş yapabileceğiniz birçok sitede belirtiliyor. Dağa farklı noktalardan da ücretsiz olarak giriş yapabiliyorsunuz. Biz otele yakın olduğu için bu kapıdan giriş yapmak istedik. Daha önce buraya gelen turistler hiçbir şekilde yerel halkın konuşmalarını dinlemeyerek Mount Batur yoluna kolay bir şekilde giriş yapabilmiş. Birçok yorumda ve web sitesinde “Kapıdaki kişileri görmezden gelerek yürüyüşe başlayabilirsiniz” yazıyor. Biz sabaha karşı Mount Batur kapısında bulunan Bali’li saldırganları görmezden gelerek kapıdan geçmeye çalıştık. Tam kapıya yaklaştığımız sırada 7-8 tane adam Niyazi’nin önüne etten duvar ördüler, eşim ısrarla geçmeye çalışınca ittirerek uzaklaştırdılar." dedi.

    Bölgede bulunanların sopalarla saldırı girişiminde bulunduklarını ifade eden Solak, "Yerdeki sopa ile bize saldırma girişiminde bulundular ve bizi ittiler. Küfürler etmeye başladılar, polis gelmesini istedik fakat asla polisi çağırmadılar. Yaklaşık 20-30 kişi bizim kapıdan içeri girmemizi istemedi ve sürekli taciz etmeye devam ettiler. Bizi zorla bir odaya sokmak istediler ve “Polis odada sizi bekliyor.” dediler. Ben elime telefonu alıp birkaç video çekerek kanıt oluşturmak istedim" ifadelerini kullandı.

    Yaşadıkları olayın ardından soluğu polis merkezinde aldıklarını belirten Solak, "Bu olayın üzerine hemen polis merkezine gittik ve turistlerin bu tarz olaylarla karşılaşmaması gerektiğini belirttik. Polisin bize sadece şunu söyledi; “Burada her turistik noktanın bir yöneticisi vardır, eğer dağa çıkmak istiyorsanız sizi oradan geçirebiliriz fakat kapıdaki insanları zorlamayın.” dedi. Biz de yaşanan bu saldırı girişiminden sonra dağa çıkmak istemediğimizi dönüş yapacağımızı belirttik. Polis; “Ne zaman dağa çıkmak istiyorsanız bize söyleyin ve sizi o kapıdan ücretsiz olarak geçirebiliriz” dedi. Özet olarak; rehber dediğiniz kişi size yol gösterir, doğruları söyler. Elindeki sopalarla turistlere saldırmaz" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Endonezya bali saldırı
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