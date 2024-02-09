Türk gezgin çiftin Bali'de zor anları! Saniye saniye kamerada... Sopalı saldırıya uğradılar: "Etten duvar ördüler"

Motorlarını park ettikten sonra başlangıç noktasına doğru yürüdüklerini belirten Fatoş Solak, "Mount Batur’un zirvesine trekking yapmak amacıyla başlangıç noktasına gittik. Google yorumlarında buranın resmi bir işletme olmadığı, kapıdaki kişilerin rehber zorunluluğu iddiası ve oradaki kişilerin sizi bilet almaya zorladığı yorumlar vardı. Fakat legal olmayan bir ücret talep ediliyor ve aslında dağa ücretsiz olarak giriş yaparak rehber kiralamadan da yürüyüş yapabileceğiniz birçok sitede belirtiliyor. Dağa farklı noktalardan da ücretsiz olarak giriş yapabiliyorsunuz. Biz otele yakın olduğu için bu kapıdan giriş yapmak istedik. Daha önce buraya gelen turistler hiçbir şekilde yerel halkın konuşmalarını dinlemeyerek Mount Batur yoluna kolay bir şekilde giriş yapabilmiş. Birçok yorumda ve web sitesinde “Kapıdaki kişileri görmezden gelerek yürüyüşe başlayabilirsiniz” yazıyor. Biz sabaha karşı Mount Batur kapısında bulunan Bali’li saldırganları görmezden gelerek kapıdan geçmeye çalıştık. Tam kapıya yaklaştığımız sırada 7-8 tane adam Niyazi’nin önüne etten duvar ördüler, eşim ısrarla geçmeye çalışınca ittirerek uzaklaştırdılar." dedi.