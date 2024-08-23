Türkiye'nin en şanssız insanı: Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının anlattıkları yok artık dedirtti! Kenan İmirzalıoğlu kahkahaya boğuldu

Şans onun yüzüne gülmedi ama şanssızlığı herkesi güldürdü. Bahtsızlıklarıyla yok artık dedirtti. Hayatındaki talihsizlerle herkesi gülmekten kırıp geçiren Seyit Kont 2 yıl önce Milyoner'e katılmıştı. Şanssızlığını anlattığı anlar o kadar çok paylaşıldı ki anlattıkları trendler arasına girdi. Nitekim yarışma boyunca da şanssızlığından kurtulamadı. Aradan geçen 2 yılın ardından konuşan Kont, yarışmadan sonra neler yaşadığını anlattı.
Yarışmaya katıldığı dönem tüm stüdyoyu ve Kenan İmirzalıoğlu'nu kahkahaya boğan Kont şu ifadelere yer vermişti:
"Hobim yok. Hobilerimi eşim belirler. Eşim ne derse o. Genelde benim 3 kilometrelik bir yaşam alanım var. Onun dışına çıkma gibi bir şansım yok. 3 kilometre alan dışına çıktığım zaman elim ayağım titriyor.
Arkadaşlarımla masa tenisine gidiyorum Kenan Bey, ondan sonra arkadaşlarım 'Gel şuraya gidelim' diyor. Ben eşime masa tenisi oynayacağımı söylediğim için başka bir yere gidemiyorum. Böyle bir titreme alıyor beni. Sanki anlıyor beni arıyor. Kek, börek resimleri gönderiyor.
Çok şanssız biriyim. Şanslı bir insan olamadım. 2013 yılında çapraz bağ ameliyatı geçirdim. Halı saha maçında, topsuz alanda koşarken çapraz bağları kopardım. Eşimden habersiz gittim.
1 yıl süren fizik tedaviden netice alamadık. Başka hastaneye yönlendirdiler. Bacağımın eklem bölgesinde bir cisim unutulduğunu söylediler. Sonra doktor geldi, eklem bölgesinde bir tane eldiven unutmuşlar. Biz onu aldık. Senin böyle yürümen eldivenden dolayı. Bu eldiveni aldılar. 6 aylık fizik tedavi verdiler.
Fizik tedaviden sonra artık kendim yürümeye çalıştım. Mahallede yürüyeyim dedim. Ailem yanımda olur diye. Değnekleri attım, 5-6 metre yürüdükten sonra arkadan bana minibüs vurdu.