Türkiye'nin en şanssız insanı: Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının anlattıkları yok artık dedirtti! Kenan İmirzalıoğlu kahkahaya boğuldu

Yarışmaya katıldığı dönem tüm stüdyoyu ve Kenan İmirzalıoğlu'nu kahkahaya boğan Kont şu ifadelere yer vermişti:

"Hobim yok. Hobilerimi eşim belirler. Eşim ne derse o. Genelde benim 3 kilometrelik bir yaşam alanım var. Onun dışına çıkma gibi bir şansım yok. 3 kilometre alan dışına çıktığım zaman elim ayağım titriyor.