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    4. Tuvalete gitmesine izin verilmeyen yolcu ortalığı birbirine kattı! Uçağın ortasında pantolonunu indirip iç çamaşırını çıkarttı... Yolculara küfredip ölümle tehdit etti

    Tuvalete gitmesine izin verilmeyen yolcu ortalığı birbirine kattı! Uçağın ortasında pantolonunu indirip iç çamaşırını çıkarttı... Yolculara küfredip ölümle tehdit etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.02.2024 11:03 | Son Güncelleme:
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    Orlando'dan Philadelphia'ya giden uçaktaki bir yolcu tuvalete gitmesine izin verilmeyince sinir krizi yaşadı. Diğer yolcuların cep telefonu kamerasıyl kaydederek sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde koltuğundan kalkarak bağırmaya başlayan kadın pantolonunu indirip iç çamaşırını çıkarttı. Huertas gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde Orlando'dan Philadelphia'ya giden bir yolcu uçağında 60 yaşındaki Dulce Huertas isimli bir yolcu ortalığı birbirine kattı. Uçuşun başında iki kokteyl içtiği ifade edilen yolcu, uçak inişe geçtiği sırada tuvalete gitmek istedi. Oturduğu koltuktan "İşemem gerekiyor" diyerek ayağa kalkan Huertas, uçak personelinin tuvalete gitmesine izin vermemesi üzerin öfkeden deliye döndü.

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    KÜFRETMEYE BAŞLADI

    FBI Özel Ajanı Kyle Kapron tarafından imzalanan belgede, adı "RG" olarak tanımlanan bir uçuş görevlisinin ona oturması gerektiğini söylediği ancak kadının sinri krizi geçirerek oturduğu yerden küfretmeye başlaıdğı ifade edildi.

    Uçağın pilotu yolcu konusunda bilgilendirildi ve uçak içinde herkesin yerine oturması konusunda bir anons yapıldı.

    İddiaya göre Huertas, kabinin önüne doğru giderken diğer yolcuları iterek tuvalete yaklaştı ancak mürettebat tarafından durduruldu. Tuvalete gidemeyen kadın 'Herkesten özür dilerim' diyerek koridorda pantolonunu ve iç çamaşırını indirdi.

    ABD Pensilvanya Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesinde sunulan şikayete göre Huertas, Amerika Birleşik Devletleri'nin özel uçak yetki alanında uygunsuz teşhir, uçuş mürettebatı üyelerine ve görevlilerine müdahale ve basit saldırı ile suçlandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    uçak tuvalet yolculuk
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