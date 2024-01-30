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    4. Plajın yakınına havalimanı yapılınca ortaya bu görüntüler çıktı! Gören duruma hak verdi... Sosyal medyada gündem oldu

    Plajın yakınına havalimanı yapılınca ortaya bu görüntüler çıktı! Gören duruma hak verdi... Sosyal medyada gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.01.2024 13:26 | Son Güncelleme:
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    Bui Thi Huong hesabına sahip bir Facebook kullanıcısı, Tayland'ın turizm cenneti olarak kabul edilen Phuket Havalimanı'nda çekilen bir görüntüyü paylaşılınca sosyal medyada gündem oldu. Phuket Havalimanı'nda yabancı turistlerin mayolarla seyahat etmesi sosyal medya kullanıcılarının bazısının tepkisini çekti bazısı ise turistleri haklı bulduğunu dile getirdi.

    Phuket Havalimanı'nda çekilen bir görüntü sosyal medyadan paylaşılınca yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Görüntülerde iki turistin slip mayolarıyla havalimanından çıkış anları yer aldı. Sosyal medyada görüntüler, "Phuket Havaalanının plajın yanında olduğunu duydum. Sanki kusacakmışım gibi" ifadeleriyle paylaşıldı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı. Söz konusu görüntüleri sosyal medya kullanıcıları adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten çok haklılar" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kabul edilemez" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Tayland phuket
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