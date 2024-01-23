Yolcu,uçağın kanadındaki vidaların eksik olduğunu fark edince uçuş iptal edildi! Pencereden bakması bile yeterli oldu

41 yaşındaki İngiliz gezgin Phil Hardy, 15 Ocak'ta İngiltere'deki Manchester Havalimanı'ndaki uçaktayken henüz kalkış aşamasında kanatta birkaç vidanın eksik olduğunu fark etti. Kennedy Haber Ajansı'na konuşan Hardy, "Ben iyi bir gezginim ama kız arkadaşım uçuş için panik içindeydi. Ben de elimden geldiğince onu sakinleştirmeye çalışıyordum. O sırada kanattaki eksikleri fark ettim. Uçakta bulunan herkesin güvenliğini düşünerek bunu bir uçuş görevlisine söylemenin en iyisi olacağını düşündüm" dedi.
Hardy'in durumu uçuş görevlilerine bildirmesinden sonra New York City'deki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na planlı kalkışından önce bakım kontrollerini yapmaları için mühendisler piste çağrıldı.
Hardy tarafından çekilen görüntülerde, mühendislerden birinin uçağın kanadına tırmandığı ve ardından bazı bağlantı elemanlarını tornavidayla tamir ettiği görülüyor.
Havayolu şirketinin kanatla alakalı olarak herhangi bir güvenlik sorunu olmadığına ilişkin olarak kendisine güvence verildiğini söyleyen Hardy ve kız arkadaşı başka bir uçuşa bilet almayı tercih ettiklerini ifade etti.
İptal edilen uçak seferinin sonrasında açıklama yapan havayolu şirketi ise, "Müşterilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği her zaman en büyük önceliğimizdir ve bu hiçbir noktada taviz verilmemiştir. İhtiyati ek mühendislik bakım kontrolleri için zaman sağlamak amacıyla sefer iptal edilmiştir. Her zaman endüstri güvenlik standartlarının çok üzerinde çalışıyoruz ve uçak artık tekrar hizmete girdi.Bu panellerin her birinde 119 bağlantı elemanı bulunuyor, dolayısıyla kanadın yapısal bütünlüğü veya yük kapasitesinde herhangi bir etki olmadı ve uçağın kullanımı güvenliydi" açıklamasını yaptı.