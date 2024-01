Yolcu,uçağın kanadındaki vidaların eksik olduğunu fark edince uçuş iptal edildi! Pencereden bakması bile yeterli oldu

İptal edilen uçak seferinin sonrasında açıklama yapan havayolu şirketi ise, "Müşterilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği her zaman en büyük önceliğimizdir ve bu hiçbir noktada taviz verilmemiştir. İhtiyati ek mühendislik bakım kontrolleri için zaman sağlamak amacıyla sefer iptal edilmiştir. Her zaman endüstri güvenlik standartlarının çok üzerinde çalışıyoruz ve uçak artık tekrar hizmete girdi.Bu panellerin her birinde 119 bağlantı elemanı bulunuyor, dolayısıyla kanadın yapısal bütünlüğü veya yük kapasitesinde herhangi bir etki olmadı ve uçağın kullanımı güvenliydi" açıklamasını yaptı.