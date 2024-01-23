Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Seyahat
    4. Yolcu,uçağın kanadındaki vidaların eksik olduğunu fark edince uçuş iptal edildi! Pencereden bakması bile yeterli oldu

    Yolcu,uçağın kanadındaki vidaların eksik olduğunu fark edince uçuş iptal edildi! Pencereden bakması bile yeterli oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.01.2024 09:50 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere'nin Manchester şehrinden Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletine gidecek bir uçuş seferi sırasında yolculardan biri uçağın kanadında vidaların eksik olduğunu fark etti. Yolcunun uçuç personeline durumu haber vermesi üzerine uçuş iptal edildi. Yolcular tarafından çekilen görüntülerde mühendislerden birinin uçağın kanadına tırmandığı ve bağlantıları tornavidayla kontrol ederek eksik vidaları doğruladığı görüldü.

    41 yaşındaki İngiliz gezgin Phil Hardy, 15 Ocak'ta İngiltere'deki Manchester Havalimanı'ndaki uçaktayken henüz kalkış aşamasında kanatta birkaç vidanın eksik olduğunu fark etti. Kennedy Haber Ajansı'na konuşan Hardy, "Ben iyi bir gezginim ama kız arkadaşım uçuş için panik içindeydi. Ben de elimden geldiğince onu sakinleştirmeye çalışıyordum. O sırada kanattaki eksikleri fark ettim. Uçakta bulunan herkesin güvenliğini düşünerek bunu bir uçuş görevlisine söylemenin en iyisi olacağını düşündüm" dedi.

    Kesfet

    KONTROLLER İÇİN ÇAĞIRILDILAR

    Hardy'in durumu uçuş görevlilerine bildirmesinden sonra New York City'deki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na planlı kalkışından önce bakım kontrollerini yapmaları için mühendisler piste çağrıldı.

    Hardy tarafından çekilen görüntülerde, mühendislerden birinin uçağın kanadına tırmandığı ve ardından bazı bağlantı elemanlarını tornavidayla tamir ettiği görülüyor.

    Havayolu şirketinin kanatla alakalı olarak herhangi bir güvenlik sorunu olmadığına ilişkin olarak kendisine güvence verildiğini söyleyen Hardy ve kız arkadaşı başka bir uçuşa bilet almayı tercih ettiklerini ifade etti.

    İptal edilen uçak seferinin sonrasında açıklama yapan havayolu şirketi ise, "Müşterilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği her zaman en büyük önceliğimizdir ve bu hiçbir noktada taviz verilmemiştir. İhtiyati ek mühendislik bakım kontrolleri için zaman sağlamak amacıyla sefer iptal edilmiştir. Her zaman endüstri güvenlik standartlarının çok üzerinde çalışıyoruz ve uçak artık tekrar hizmete girdi.Bu panellerin her birinde 119 bağlantı elemanı bulunuyor, dolayısıyla kanadın yapısal bütünlüğü veya yük kapasitesinde herhangi bir etki olmadı ve uçağın kullanımı güvenliydi" açıklamasını yaptı.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    uçak uçuş
    En Çok Okunan Trend Haberler
    İBB anketinde fark açıldı! "O seçmen biraz daha kararsız"

    İBB anketinde fark açıldı! "O seçmen biraz daha kararsız"

    ‘Dilber'e ev alacağım için satıyorum…’

    ‘Dilber'e ev alacağım için satıyorum…’

    Lüks otomobilin üzerinde tuhaf dans

    Lüks otomobilin üzerinde tuhaf dans

    Kehaneti yine gündem oldu! "Daha karanlık bir gelecek"

    Kehaneti yine gündem oldu! "Daha karanlık bir gelecek"

    Kaldırımda doğum yaptı! Göbek bağını bile kesmeden kordonuyla sürükledi

    Kaldırımda doğum yaptı! Göbek bağını bile kesmeden kordonuyla sürükledi

    Deodorantla saldırı! Önce sıktı sonra çakmakla ateşe verdi

    Deodorantla saldırı! Önce sıktı sonra çakmakla ateşe verdi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

    Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

    Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.