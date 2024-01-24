Kıyafetleri uygunsuz bulununca havalimanında zorluk yaşadılar... "Neredeyse uçaktan atılıyorduk"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan bölgesindeki Detroit Havalimanı'na gelen Karlee isimli bir kadın ve arkadaşı New York uçuşu için hazırdı. Ancak ikili bluz ve etekten oluşan kıyafetlerinin uçuş için uygunsuz olduğunu öğrendikten sonra personel tarafından uçağa alınmadığını anlattı. Uçağa binmek için kapıya vardıklarında personel onlara uçağa binmek için üzerini değiştirmelerini söyledi. İki arkadaş bu anları TikTok'tan paylaşınca 12 binden fazla izlenmeye ulaştı.

"NEDENİNİ BİLMİYORUZ"

Uçuş görevlisinin arkadaşının üzerine bir gömlek giyme üzerine ancak uçağa binmelerine izin verdiğini dile getiren Karlee, sosyal medyadan durumu, "Nedenini bilmiyoruz" diyerek açıkladı.

Uçağa binmek için havalimanındaki bir hediyelik eşya dükkanından arkadaşı için gömlek aldıklarını belirten Karlee'nin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı havayolu firmalarının kıyafet kurallarını hatırlattı. Bazıları ise yapılan eylemi adaletsizle suçladı.