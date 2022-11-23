Ünlüler deprem anında yaşadığı korkuyu anlattı!

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9'luk deprem İstanbul, Ankara, Zonguldak, Sakarya ve Bolu şehirlerinde de şiddetli şekilde hissedildi. Yaşanan Düzce depremi sonrası, ünlü sanatçılardan geçmiş olsun paylaşımları gelmeye başladı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9'luk deprem İstanbul, Ankara, Zonguldak, Sakarya ve Bolu şehirlerinde de şiddetli şekilde hissedildi. Yaşanan Düzce depremi sonrası, ünlü sanatçılardan geçmiş olsun paylaşımları gelmeye başladı.
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