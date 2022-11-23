MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlüler deprem anında yaşadığı korkuyu anlattı!

Ünlüler deprem anında yaşadığı korkuyu anlattı!

23.11.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9'luk deprem İstanbul, Ankara, Zonguldak, Sakarya ve Bolu şehirlerinde de şiddetli şekilde hissedildi. Yaşanan Düzce depremi sonrası, ünlü sanatçılardan geçmiş olsun paylaşımları gelmeye başladı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9'luk deprem İstanbul, Ankara, Zonguldak, Sakarya ve Bolu şehirlerinde de şiddetli şekilde hissedildi. Yaşanan Düzce depremi sonrası, ünlü sanatçılardan geçmiş olsun paylaşımları gelmeye başladı.

DEPREMİ HİSSEDEN ÜNLÜLER YAŞADIKLARI KORKUYU ANLATTI

ŞEBNEM BOZOKLU

ŞEBNEM BOZOKLU

PETEK DİNÇÖZ

PETEK DİNÇÖZ

PINAR ALTUĞ ATACAN

PINAR ALTUĞ ATACAN

HAKAN URAL

HAKAN URAL

DEHA BİLİMLİER

DEHA BİLİMLİER
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
deprem ünlüler reşat altın İngiliz sterlini altının fiyatı gram altının fiyatı reşat döviz kurunda son durum alt gram

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! İşte deprem anı...

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! İşte deprem anı...

5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandı!

5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandı!

Kurduğu grup olay oldu: 9 kadın 1 Mümin! "'Aşkım' mesajları atarlardı"

Kurduğu grup olay oldu: 9 kadın 1 Mümin! "'Aşkım' mesajları atarlardı"

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

Sevilen diziden hayranlarına kötü haber! Veda tarihi açıklandı

Sevilen diziden hayranlarına kötü haber! Veda tarihi açıklandı

Mbappe'nin kaçırdığı pozisyon YouTube'da videolara konu olacak cinsten!

Mbappe'nin kaçırdığı pozisyon YouTube'da videolara konu olacak cinsten!

İlginizi Çekebilir

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.