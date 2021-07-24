Valentin Rosier'e 5 milyon 100 bin Euro bonservis

Valentin Rosier, geri sayıma geçti. Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'la her konuda anlaşmasının ardından iş sadece imzaya kaldı.

Fransız sağ bek için siyah-beyazlılar, 5 milyon 100 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki satıştan da Portekiz ekibine %20 pay verecek. Portekiz basını, Rosier'in dün Sporting ile idmana çıkmadığını ve eşyalarını toplamaya başladığını yazdı. Beşiktaş'a bir adım uzaklıkta olan Rosier'in kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve resmi imzayı attıktan sonra takıma katılması bekleniyor.

ÖZEL KARŞILAMA YAPILACAK

24 yaşındaki sağ bek Galatasaray'ın teklifini reddetmiş ve "Kulübüne Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Beni Beşiktaş'a verin" diyerek transferin seyrini değiştirmişti. Beşiktaş da Rosier için havalimanında bir karşılama organizasyonu planlıyor. Taraftarlar da organizasyonda yer alacak.