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  4. Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay'ın yüzündeki değişim dikkat çekmişti! Yaptırdığı estetikleri sıraladı

Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay'ın yüzündeki değişim dikkat çekmişti! Yaptırdığı estetikleri sıraladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.03.2024 09:27
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Geçtiğimiz aylarda estetikli haliyle eleştirilerin odak noktası olan Mine Tugay, aynı zamanda güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çekiyor. Özel bir dergiye röportaj veren oyuncu Mine Tugay, yaptırdığı estetikleri açıkladı.

Mine Tugay başarılı oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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ESTETİKLİ HALİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Güzelliği ile adeta büyüleyen ünlü oyuncu Mine Tugay yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olan Mine Tugay, birkaç bölümde Defne karakteriyle rol almıştı. Oyuncunun yüzündeki değişim ise seyircinin gözünden kaçmamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "Ben bir sağlık problemi yaşıyorum. Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donmas üzerine bir kaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökemeler oluyor" demişti.

Bir dergiye röportaj veren oyuncu Mine Tugay, estetik iddialarına yanıt verdi. Yüzündeki estetikleri açıklayan Tugay, "Burnuma yıllar önce estetik yaptırmıştım, pişman değilim. On seneden fazla da sol gözümün altındaki sorunla uğraşıyorum" dedi.

Oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu tamamen çözebileceğini iddia eden bir doktorun ameliyatına ‘Tamam’ dedim. Ama doktor ameliyatta yüzüme kendi estetik zevklerine göre dolgular yapmış. Mental açıdan çok zor bir yıldı. Trajik bir durumdu."

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