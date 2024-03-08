Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay'ın yüzündeki değişim dikkat çekmişti! Yaptırdığı estetikleri sıraladı

Mine Tugay başarılı oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Güzelliği ile adeta büyüleyen ünlü oyuncu Mine Tugay yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olan Mine Tugay, birkaç bölümde Defne karakteriyle rol almıştı. Oyuncunun yüzündeki değişim ise seyircinin gözünden kaçmamıştı.
Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "Ben bir sağlık problemi yaşıyorum. Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donmas üzerine bir kaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökemeler oluyor" demişti.
Bir dergiye röportaj veren oyuncu Mine Tugay, estetik iddialarına yanıt verdi. Yüzündeki estetikleri açıklayan Tugay, "Burnuma yıllar önce estetik yaptırmıştım, pişman değilim. On seneden fazla da sol gözümün altındaki sorunla uğraşıyorum" dedi.
Oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:
"Bunu tamamen çözebileceğini iddia eden bir doktorun ameliyatına ‘Tamam’ dedim. Ama doktor ameliyatta yüzüme kendi estetik zevklerine göre dolgular yapmış. Mental açıdan çok zor bir yıldı. Trajik bir durumdu."