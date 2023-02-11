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Yıkılan binalardan deliller bir bir toplanıyor! Görüntüler çok çarpıcı... Yargı önüne çıkarılacaklar

11.02.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalardan Cumhuriyet başsavcılıklarının soruşturmaları kapsamında beton, demir ve diğer malzemelerden deliller toplanıyor. Adalet Bakanlığı'nca, depremden etkilenen illerde Cumhuriyet başsavcılıklarına yazı gönderilerek, yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması istenmişti. Buna göre, deliller doğru ve eksiksiz toplanacak, rapor hazırlanması için uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyeti oluşturulacak.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilin etkilendiği yıkıcı depremlerin ardından yetkililer yıkılan binalarla ilgili harekete geçti. Alınan bilgiye göre, depremden etkilenen 10 ilde Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Başsavcılıkların talimatıyla, yıkılan binalardan delillerin toplanmasına başlandı.

GÖREVLİLER YIKILAN BİNALARDAN ÖRNEKLER ALIYOR

Bu kapsamda başsavcılıkların görevlendirdiği görevliler, yıkılan binalardan incelenmek üzere beton, demir ve diğer malzemelerden örnekler alıyor. İnceleme ve soruşturmaların ardından ihmali, kusuru ve sorumluluğu olanlar tespit edilerek yargı önüne çıkarılacak.

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10 İLDE 'DEPREM SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce, depremden etkilenen 10 ilin Cumhuriyet başsavcılıklarına, 'Deprem Nedeniyle Yıkılan Binalarla İlgili Yapılacak Soruşturmalar' konulu yazı gönderildi. Yazıda, yıkılan binalardan kaynaklı ölümler ve yaralanmalar kapsamında Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülecek soruşturmalarda etkinliğin ve yeknesaklığın sağlanmasına dikkat çekildi. Çalışmalar kapsamında Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması ve bu büroya bakacak savcılara başka bir iş verilmemesi istenerek, şu maddelere yer verildi:

-Yıkılan binalarda hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayısı gözetilerek Cumhuriyet başsavcılıklarında deprem nedeniyle işlenen suçlara yönelik Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacak, münhasıran bu büroya bakmakla görevli bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile yeteri kadar Cumhuriyet savcısı görevlendirilecek, görevlendirilen Cumhuriyet savcılarına başkaca iş verilmeyecek.

-Deprem Suçları Soruşturma Bürolarında görev yapacak Cumhuriyet savcılarının kendi iç nöbet listeleri oluşturularak sadece bu büroya mahsus olmak üzere nöbet tutmaları sağlanacak.

-Yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesul ile sürveyanlarının (fenni mesul vekilleri) ve diğer sorumluların tespitine çalışılacak, sorumlu olduğu tespit edilenler yönünden derhal gerekli soruşturma işlemler yapılacak, kaçma ve delil karatma ihtimaline binaen gerekli koruma tedbirleri tereddütsüz alınacak.

-Kurtarma faaliyetleri gözetilerek delil toplama işlemleri koordineli bir şekilde yürütülecek.

-Deliller doğru ve eksiksiz toplanacak, konuya dair rapor hazırlanması için uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyeti oluşturulacak.

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-Bilirkişi heyeti; mimar, jeoloji ve inşaat mühendisleri ile ilgisine göre diğer uzmanlardan oluşturulacak.

-Cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişiler eşliğinde olay yeri tespit işlemleri yapılacak ve tutanağa bağlanacak.

-Yapı ruhsatı, yapı kullanım belgesi, mimari ve statik projelerin gecikmeksizin ilgili belediyelerden, yapı sahiplerinden ve yapı denetim firmasından temin edilerek bilirkişi heyetine tevdi edilecek.

-Bilirkişi heyetleri tarafından binalarda delil tespiti işlemleri yapılırken numune alma ve analiz işlemleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı lisanslı laboratuvarlara yaptırılacak.

-Delil tespit işlemlerinde; binaya dair adres, tapu kaydı, yıkıldığı deprem, yapı türü, taşıyıcı sistem, yapı ruhsatı veya yapı kullanım belgesi, varsa mimar ve betonarme statik proje bilgi ve belgelerin temin edilmesi, genel enkaz görüntüsü, kolon, kiriş, döşeme ve temel yapının video ve fotoğraflarının çekilmesi, yapılardan numune alınması sağlanacak.

-Aynı müteahhit tarafından yapılan sitede birden fazla yapı yıkılmış olması durumunda işlemler tek bir soruşturma dosyası üzerinden yürütülecek. (AA/İHA/DHA)

YIKILAN BİNALARDAN DELİLLER TOPLANIYOR

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Anahtar Kelimeler:
deprem Delil

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