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  4. Yürekler ağza geldi! Düğünde atılan havai fişek sazlık alanı yaktı

Yürekler ağza geldi! Düğünde atılan havai fişek sazlık alanı yaktı

10.07.2021 03:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur Gölü’ndeki sazlıkta çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangının göl kenarındaki bir düğün salonundan atılan havai fişeklerin düşmesi sonucu çıktığı belirlendi.

Burdur Gölü Halk Plajı Mevkii’nde bulunan düğün salonlarının arkasındaki sazlıkta bir anda yangın çıktı.

VATANDAŞLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Yangının çıktığı alanda bulunan düğün salonundaki vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken olay yerine Burdur Belediyesine ait 8 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 4 arazöz ve 1 kepçe sevk edildi.
Sazlık ve ot olması nedeniyle kısa sürede yayılan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Göl kenarındaki bir düğün salonundan atılan havai fişeklerin düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangında 150 hektar alan zarar gördü.

"YAN TARAFTAN HAVAİ FİŞEK ATILDI"

"YAN TARAFTAN HAVAİ FİŞEK ATILDI"
Yangın alanındaki düğün salonunda bulunan Bülent Kula, “Arkadaşın düğünündeydik. Yan taraftan havai fişek atıldı. Ondan sonra alev aldı her taraf bir anda. Burada yaşayan canlılar vardı. Öldü sanırım. Çok üzgünüm” dedi.
Havai fişek atılan düğün salonunun yanındaki düğün salonunda bulunan başka bir vatandaş ise “Öbür düğünden havai fişek attılar. Bizim düğün devam ediyor ama söndürülmesini bekliyoruz biz” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
yangın Burdur
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