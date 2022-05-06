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  4. Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

06.05.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabesk müziğin babalarından biri olan Ferdi Tayfur, yaklaşık 11 sene önce geçirdiği yüz felciyle hayranlarını üzmüştü. Sonrasında böbrek nakli de olan Ferdi Tayfur şimdilerde gözden uzak bir yaşan sürüyor Marmaris'te. Ferdi Tayfur, uzun bir süre sonra görüntülendi.

2011 yılında yüz felci geçiren Ferdi Tayfur'un şarkı söylemesi yasaklandı. Dalaman'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şeker hastası Tayfur'a doktorları en az bir sene sahne yasağı koydu. Doktorların önerilerinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan sanatçı, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

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76 yaşındaki sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı, Instagram hesabından Tayfur'un son halini paylaştı. Saçı ve sakalı beyazlayan Ferdi Tayfur'un yorgun hali de dikkatlerden kaçmadı.

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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

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Ahu Tuğba

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Mustafa Ceceli

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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