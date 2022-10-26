“Zombie Angelia Jolie” olarak tanınmıştı! Hapisten tahliye edildikten sonra gerçek yüzünü gösterdi... Görenler şaşkına döndü

İranlı sosyal medya fenomeni Sahar Tabar, hem zombi hem de ünlü aktris Angelina Jolie'yi andıran, sıska bir görünüme sahip olduğu iddia edilen görüntülerle dünyayı hayrete düşürdü. Çocukluğundan beri ünlü olmayı hayal ettiğini ifade eden Sahar Tabar, sosyal medyada zombi görünümünü anımsatan bir dış görünüşle paylaşımlar yapmaya başladı. Paylaşımlarının sonrasında kısa sürede dünya manşetlerindeki yerini alan Tabar, halka gerçek yüzünü gösterdikten sonra yıllarca takipçilerini kandırdığını itiraf etti. Sosyal medya yıldızı, hiç estetik yaptırmadığını ve görüntüler bilgisayar efekti olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı.

“ARTIK TELEFONUMA BİLE YÜKLEMEYECEĞİM”

Sosyal medyada ürkütücü bir görünüme sahip olduğu için kısa sürede ünlenen Tabar, İran’da bir televizyon kanalına çıkarak gerçek yüzünü gösterdi. Devlet tarafından işletilen medya yayınına katılan Tabar, “Instagram'da gördüğünüz şey, görüntüyü oluşturmak için kullandığım bilgisayar efektleriydi. Çocukluğumdan beri ünlü olmak istiyordum ve bu gerçekten benim için kolay bir yoldu” dedi.

Hapishaneden serbest bırakılmasının ardından Tabar, artık fotoğraf paylaşım uygulamasını bir daha kullanmayacağını öne sürerek, “Artık popüler olma arzum kalmadı. Bırakın artık sayfamın olmasını telefonuma bile yüklemeyeceğim. Sosyal medyayla tüm işim bitti” diye konuştu.