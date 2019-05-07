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Game of Thrones'un 8. sezonuyla ilgili yapılmış en komik capsler!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 07.05.2019 10:51 | Son Güncelleme

Dikkat Spoiler! Efsane dizi Game of Thrones'un 8. sezonu ile ilgili sizi gülme krizine sokacak capsler!

Game of Thrones'un 8. sezonuyla ilgili yapılmış en komik capsler!

Game of Thrones dizisinin final sezonu hız kesmeden devam ederken dizi hakkındaki eleştiriler ya da çekim hataları da mizahşörlerin gözünden kaçmıyor. İşte Game of Thrones'un 8. sezonunun 3. bölümüyle ilgili yapılmış en iyi capsler...
Game of Thrones dizisinin final sezonu iyisiyle kötüsüyle hız kesmeden devam ediyor. Dünya çapında büyük yankılar uyandıran fenomen dizi dillerden düşmüyor. En son 55 günde çekilen 45 dakikalık savaş sahnesi ile akıllara yer eden bölümde açıklığa kavuşan pek çok şey oldu. İnsanların bölümün karanlık olmasından şikayet etmesinin dışında heyecan dozu son derece yüksek bir bölüm seyrettik. Daha sonra 8. sezon 4. bölüme ise sahnede unutulan Starbucks bardağı damga vurdu. Sosyal medyada bölüm ile ilgili birbirinden eğlenceli caps de yapıldı. Sizler için bölüme “ışık” tutacak bazı caps’leri derledik. Elbette içerik spoiler içeriyor. İzlemeyenler dikkat!

1.

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3.

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PARTNERSadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...
İnsan gibi! Bu kedinin mimikleri hayrete düşürüyorİnsan gibi! Bu kedinin mimikleri hayrete düşürüyor
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