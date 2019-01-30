Game of Thrones’un final sezonuyla ilgili her şey!

Televizyon tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan Game of Thrones final sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Fanatik Game of Thrones hayranları, 14 Nisan tarihinde başlayacak olan sekizinci ve son sezonla ilgili dizinin oyuncularının ağzından çıkan her kelimeden bir teori üretmeye durmadan devam ediyor. Diziyle ilgili en son açıklama yapan isimse Arya Stark'ı canlandıran Maisie Williams oldu. Williams final sezonuyla ilgili ufak da olsa bir spoiler (sürprizbozan) verdi. Stark Ailesi’nin son kalan üyelerinden olan Arya Stark’ı canlandıran başarılı genç oyuncu Maisie Williams final sezonuyla ilgili: "Dizi bittiğinde kimsenin tatmin olacağını sanmıyorum. Kimsenin dizinin bitmesini istediğini de sanmıyorum. Ancak final sezonundan gurur duyuyorum. Ortaya koyduğumuz bunca işten de gurur duyuyorum. Bana göre bu çok doğru bir zaman. Umarım insanlar beğenir." dedi. Maisie Williams final sezonuyla ilgili yaptığı başka bir açıklamada ise son sahnesinde tek başına olduğunu söylemişti. Game of Thrones’un Arya’sı Maisie Williams geçtiğimiz yıl dizinin final sezonuyla ilgili ilk sinyalleri vermişti. Genç oyuncu, dizinin finalinin desteklenen tarafa bağlı olarak izleyiciyi memnun edebileceği ya da üzebileceğini belirtmişti.

Maisie Williams’ın açıklamalarına benzer söylemleri Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington da söylemişti. İngiliz oyuncu, “8-9 yıla yayılan bir dizinin final yapması inanılmaz zor bir şey. Bence herkesi memnun etmeyecek. Zaten herkesi memnun edemezsiniz. Benim favori dizilerim The Sopranos, Breaking Bad, The Wire; hepsi bu şekilde sona erdi. Sizi asla tatmin etmez” şeklinde konuştu. Kit Harington yakın bir zamanda verdiği demeçte ise, "Final çekimlerinin ardından hepimiz ağlıyorduk ama bitirdiğimiz için miydi yoksa çok yorulduğumuz için miydi bilmiyorum. Uykuya muhtaç kalmıştık" dedi. Dizinin finaliyle ilgili pozitif bir açıklama yapan tek isim Tyrion Lannister karakterini canlandıran Peter Dinklage oldu. "Diziyi mükemmel bir şekilde bitirdiler" diyen aktör açıklamasına, "Veda etmek gerçekten çok zor çünkü veda ettiğiniz şey yalnızca bir dizi değil; orada gelişen bir hayat" şeklinde devam etti. "Bunca yıl bu dizide çalışmış biri olarak hep dizinin nasıl sona ereceğini tahmin etmeye çalışmıştım. " diyen dizinin Jamie Lannister’ı Nikolaj Coster Wamdau açıklamasına, " Senaryoyu okuduğumda bazı kısımlar tahmin ettiğim gibiydi ancak diğer kısımlar kesinlikle şoke edici ve sürpriz doluydu. İçerisinde gizemli bir cinayetin olduğu ve finalde bu cinayetin bir anlam ifade etmediğini anladığınız korkunç diziler vardır ya, bu onlardan biri değil. Burada dev yapbozun tüm parçaları birleşiyor." bu sözlerle devam etti.