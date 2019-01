Game of Thrones’un final sezonuyla ilgili her şey!

Televizyon tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan Game of Thrones final sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Fanatik Game of Thrones hayranları, 14 Nisan tarihinde başlayacak olan sekizinci ve son sezonla ilgili dizinin oyuncularının ağzından çıkan her kelimeden bir teori üretmeye durmadan devam ediyor. Diziyle ilgili en son açıklama yapan isimse Arya Stark'ı canlandıran Maisie Williams oldu. Williams final sezonuyla ilgili ufak da olsa bir spoiler (sürprizbozan) verdi.

Stark Ailesi’nin son kalan üyelerinden olan Arya Stark’ı canlandıran başarılı genç oyuncu Maisie Williams final sezonuyla ilgili: "Dizi bittiğinde kimsenin tatmin olacağını sanmıyorum. Kimsenin dizinin bitmesini istediğini de sanmıyorum. Ancak final sezonundan gurur duyuyorum. Ortaya koyduğumuz bunca işten de gurur duyuyorum. Bana göre bu çok doğru bir zaman. Umarım insanlar beğenir." dedi. Maisie Williams final sezonuyla ilgili yaptığı başka bir açıklamada ise son sahnesinde tek başına olduğunu söylemişti. Game of Thrones’un Arya’sı Maisie Williams geçtiğimiz yıl dizinin final sezonuyla ilgili ilk sinyalleri vermişti. Genç oyuncu, dizinin finalinin desteklenen tarafa bağlı olarak izleyiciyi memnun edebileceği ya da üzebileceğini belirtmişti.