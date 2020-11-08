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  4. Gamze Yılmaz ilk teklisi ‘Cihan-ı Alem’ ile beğeni topladı

Gamze Yılmaz ilk teklisi ‘Cihan-ı Alem’ ile beğeni topladı

08.11.2020 11:11 | Son Güncelleme:
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Gamze Yılmaz ilk teklisi ‘Cihan-ı Alem’ ile beğeni topladı

Güzel sesiyle gönülleri fetheden Gamze Yılmaz, ilk teklisi ‘Cihan-ı Alem’ ile dinleyicileriyle buluştu. Gamze Yılmaz ruhu dinlendiren sesiyle beğeni topladı.

Çocukluğundan beri müziği yol arkadaşı olarak bilen ve çeşitli projelerle bu yolculuğunu besleyen Gamze Yılmaz'ın ilk teklisi "Cihan-ı Alem" 23 Ekim'de dijital platformlardaki yerini aldı.

Hayatta yaşadığı önemli kırılmalardan sonra kendi içine dönen genç müzisyen; sesinin, sözünün ve hislerinin başkalarına da dokunması arzusuyla çıktığı bu yolda şimdi yeni üretimler yapmaya hazırlanıyor. Ruhu dinlendiren, güneşe bakmışçasına iç ısıtan bir şarkı olan "Cihan-ı Alem" ile de bizlere adeta "Cihan-ı Alem'de bir yerde beni bulun..." diyor.

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