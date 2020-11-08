Gamze Yılmaz ilk teklisi ‘Cihan-ı Alem’ ile beğeni topladı

Çocukluğundan beri müziği yol arkadaşı olarak bilen ve çeşitli projelerle bu yolculuğunu besleyen Gamze Yılmaz'ın ilk teklisi "Cihan-ı Alem" 23 Ekim'de dijital platformlardaki yerini aldı.

Hayatta yaşadığı önemli kırılmalardan sonra kendi içine dönen genç müzisyen; sesinin, sözünün ve hislerinin başkalarına da dokunması arzusuyla çıktığı bu yolda şimdi yeni üretimler yapmaya hazırlanıyor. Ruhu dinlendiren, güneşe bakmışçasına iç ısıtan bir şarkı olan "Cihan-ı Alem" ile de bizlere adeta "Cihan-ı Alem'de bir yerde beni bulun..." diyor.

