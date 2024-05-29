Düzce'deki okul tuvaletinde skandal olay! 3 öğrenci tuvalette darp edip, kayda almış... 'Öğretmenler de korkmuş artık'

Düzce'deki bir ortaokul tuvaletinde kaydedilen görüntüler olay oldu. Azmimilli Mahallesi’ndeki Azmimilli Ortaokulu'nda meydana geldiği belirtilen olayda Suriyeli olduğu iddia edilen 3 öğrenci, aynı okulda eğitim gören 8’inci sınıf öğrencisi U.C.’yi (13) tuvalette sıkıştırdı.
M.U. isimli çocuk, "Bir daha Hasan’ın sevgilisine yazarsan var ya, özür dile" diyerek U.C.’ye tokat attı.
M.U.’nun yanındaki arkadaşları C.B. ve K.Y. ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Olayın ardından darp görüntüsü, okuldaki arkadaşlar arasında yayıldı.
Görüntünün ortaya çıkması sonrası okul yönetimi, durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile polise bildirdi. 3 çocuk hakkında okuldan uzaklaştırma kararı verildi, polis de adli soruşturma başlattı.
U.C.'nin babası Volkan C., oğlunu darbeden 3 çocuktan şikayetçi oldu. Volkan C., oğlunun okulda güvende olmadığını ifade ederek adeta isyan etti:
"Benim çocuğumu dün bu okulda darp ettiler. 1 aydır da darp ediyorlar.Çocuklar arasında kavga diye ben konuya dahil olmak istemedim. Fakat bu olay 1 aydır yaşanıyor. Dünde videoların çekildiğini gördük. Benim çocuğumu Suriyeliler, Afganlılar tuvalete sokuyor, videolarda var zaten. Okulda öğretmenler korkmuş artık müdahale edemiyorlar. Şikayet ediyoruz bunlar pislik zaten biz de bezdik diyorlar.
Burası Düzce Merkez Azmimilli Ortaokulu benim çocuğum güvende değil. Daha önce böyle bir olay yaşanmış. Suriyeli öğrencinin velileri, şiddete uğrayan öğrencilerin velilerini satır ile tehdit ediyorlar. Tüm yetkililerden konu ile alakalı yardım istiyoruz" dedi.
(DHA)