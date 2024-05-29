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Düzce'deki okul tuvaletinde skandal olay! 3 öğrenci tuvalette darp edip, kayda almış... 'Öğretmenler de korkmuş artık'

29.05.2024 15:34
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Düzce'de Suriye uyruklu olduğu iddia edilen 3 öğrencinin, aynı okuldaki 8. sınıf öğrencisi U.C.'yi okul tuvaletinde sıkıştırıp, darp ettiği görüntüler gündem yarattı. Videonun paylaşılması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı. U.C.’nin babası ise yaptığı açıklamada "Okulda öğretmenler korkmuş artık müdahale edemiyorlar. Şikayet ediyoruz bunlar pislik zaten bizde bezdik diyorlar." diyerek adeta isyan etti.

Düzce'deki bir ortaokul tuvaletinde kaydedilen görüntüler olay oldu. Azmimilli Mahallesi’ndeki Azmimilli Ortaokulu'nda meydana geldiği belirtilen olayda Suriyeli olduğu iddia edilen 3 öğrenci, aynı okulda eğitim gören 8’inci sınıf öğrencisi U.C.’yi (13) tuvalette sıkıştırdı.

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TOKAT ATIP, DARP ETTİ

M.U. isimli çocuk, "Bir daha Hasan’ın sevgilisine yazarsan var ya, özür dile" diyerek U.C.’ye tokat attı.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

M.U.’nun yanındaki arkadaşları C.B. ve K.Y. ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Olayın ardından darp görüntüsü, okuldaki arkadaşlar arasında yayıldı.

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3 ÇOCUK DA OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI

Görüntünün ortaya çıkması sonrası okul yönetimi, durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile polise bildirdi. 3 çocuk hakkında okuldan uzaklaştırma kararı verildi, polis de adli soruşturma başlattı.

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U.C.'nin babası Volkan C., oğlunu darbeden 3 çocuktan şikayetçi oldu. Volkan C., oğlunun okulda güvende olmadığını ifade ederek adeta isyan etti:

"ŞİKAYET EDİYORUZ BUNLAR PİSLİK ZATEN BİZ DE BEZDİK DİYORLAR"

"Benim çocuğumu dün bu okulda darp ettiler. 1 aydır da darp ediyorlar.Çocuklar arasında kavga diye ben konuya dahil olmak istemedim. Fakat bu olay 1 aydır yaşanıyor. Dünde videoların çekildiğini gördük. Benim çocuğumu Suriyeliler, Afganlılar tuvalete sokuyor, videolarda var zaten. Okulda öğretmenler korkmuş artık müdahale edemiyorlar. Şikayet ediyoruz bunlar pislik zaten biz de bezdik diyorlar.

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"VELİLERİ SATIR İLE TEHDİT EDİYORLAR"

Burası Düzce Merkez Azmimilli Ortaokulu benim çocuğum güvende değil. Daha önce böyle bir olay yaşanmış. Suriyeli öğrencinin velileri, şiddete uğrayan öğrencilerin velilerini satır ile tehdit ediyorlar. Tüm yetkililerden konu ile alakalı yardım istiyoruz" dedi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Düzce okul darp suriyeli
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