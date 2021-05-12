HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ganj Nehri'ne atılan ölüleri yakalamak için ağ serildi!

Ganj Nehri'ne atılan ölüleri yakalamak için ağ serildi!

12.05.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinde rekor vaka ve ölü sayıları eşliğinde cehennemi yaşayan Hindistan'ın yoksul kuzeyinde köylülerin odun alamadıkları için ölülerini nehre attığı belirtildi. Haberlere yüzlerce olduğu yansıyan çok sayıda cesedi Ganj Nehri'nden toplamak için yerel yetkililer iki eyalet sınırına ağ yerleştirdi.

Ganj Nehri'ne atılan ölüleri yakalamak için ağ serildi!

Koronavirüs pandemisinde en fazla günlük vaka ve ölüm kaydedilen ülke haline gelen Hindistan'da, hastanelerdeki yatak ve oksijen kıtlığından hastaların öldüğü, krematoryumlar yetişemediğinden bulunan her açık alanda ölülerin yakıldığı, odunlar tükendiğinden onlarca cansız bedenin Ganj Nehri'nde yüzdüğü kıyametvari manzaralar yaşanıyor.

GERÇEK ÖLÜMLER 10 KATI OLABİLİR!

Kovid-19'dan bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı anlamına gelen son 24 saatte 4205 ölümle toplam ölü sayısı çeyrek milyonu ve son 24 saatte 348 bin 421 yeni vakayla toplam vaka sayısı 23 milyonu geçerken, her şey bunun buzdağının görünen yüzü olduğuna işaret ediyor. Hindistan'ın 1.4 milyarlık nüfusunun 3'te 2'si doğru düzgün hastane bile bulunmayan kırsalda yaşıyor.

Uzmanlara göre gerçek sayılar bunun 5-10 katı olabilir.

Değil sağlık hizmetine erişmek, ölüleri yakacak odunu bile kalmayan kırsal kesimlerdeki ücra köylerde 'sulara gömülen' ölülerin kutsal Ganj Nehri'nin kıyılarına vurmasının, bunun en önemli göstergelerinden biri olduğu belirtildi. Ambulans çalışanlarının ölüleri nehre attığına dair bazı videoların sosyal medyada paylaşılması da infial yarattı. Pazartesinden beri medyaya yansıyan haberler toplandığında, en yoksul eyaletler olan Uttar Pradeş ve Bihar'da nehre bırakılan yüzlerce cesetten söz etmek mümkün. Yetkilerin açıklamasında onlarca cesetten söz ediliyor.

Hal böyleyken, Hindistan'ın kuzeyindeki yetkililer, Kovid kurbanlarının yüzen cesetlerini yakalamak için Ganj Nehri boyunca bir ağ kurduklarını söyledi.

Bihar Eyaleti Su Kaynakları Bakanı Sanjay Kumar, Twitter hesabından, nehrin daha yukarısındaki Uttar Pradeş ile eyalet sınırına bir ağ yerlştirdiklerini ve devriyeleri de artırdıklarını duyurdu.

Eyalet hükümetinin 'hem trajediden hem de Ganj'ın gördüğü zarardan ötürü acı çektiğini' dile getiren Kumar, kutsal nehirden topladıkları cesetlere yapılan otopsilerden 4-5 gün önce öldükleri sonucunun çıktığını aktardı.

Hindu gazetesine konuşan yerel polis yetkilisi Hitendra Krishna, yoksul kuzey eyaletindeki ölü yakma alanlarında uzun kuyruklar olduğunu söyledi. Krishna, imkansızlıklar nedeniyle telaş içinde bazı ölülerin bu şekilde nehre atılmoş olmasının mümkün olduğunu belirtti.

Yerel halktan bazı kişiler de cenaze sayısının çokluğuna krematoryumların yetişememesi ve yoksulların geleneksel ölü yakma töreni için odun alamamasından ötürü bazı ölülerin nehre atıldığını dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtıVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtı
Dünyanın konuştuğu katliamın ardından ülke yasta!Dünyanın konuştuğu katliamın ardından ülke yasta!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Metrelerce kuyruk! Fiyatını duyan akın etti

Metrelerce kuyruk! Fiyatını duyan akın etti

Önemli gelişme! Türkiye'de üretilecek

Önemli gelişme! Türkiye'de üretilecek

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Pandemi yaramadı! Bikinili hali olay oldu

Pandemi yaramadı! Bikinili hali olay oldu

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.