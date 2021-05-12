Ganj Nehri'ne atılan ölüleri yakalamak için ağ serildi!

Koronavirüs pandemisinde en fazla günlük vaka ve ölüm kaydedilen ülke haline gelen Hindistan'da, hastanelerdeki yatak ve oksijen kıtlığından hastaların öldüğü, krematoryumlar yetişemediğinden bulunan her açık alanda ölülerin yakıldığı, odunlar tükendiğinden onlarca cansız bedenin Ganj Nehri'nde yüzdüğü kıyametvari manzaralar yaşanıyor.

GERÇEK ÖLÜMLER 10 KATI OLABİLİR!

Kovid-19'dan bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı anlamına gelen son 24 saatte 4205 ölümle toplam ölü sayısı çeyrek milyonu ve son 24 saatte 348 bin 421 yeni vakayla toplam vaka sayısı 23 milyonu geçerken, her şey bunun buzdağının görünen yüzü olduğuna işaret ediyor. Hindistan'ın 1.4 milyarlık nüfusunun 3'te 2'si doğru düzgün hastane bile bulunmayan kırsalda yaşıyor.

Uzmanlara göre gerçek sayılar bunun 5-10 katı olabilir.

Değil sağlık hizmetine erişmek, ölüleri yakacak odunu bile kalmayan kırsal kesimlerdeki ücra köylerde 'sulara gömülen' ölülerin kutsal Ganj Nehri'nin kıyılarına vurmasının, bunun en önemli göstergelerinden biri olduğu belirtildi. Ambulans çalışanlarının ölüleri nehre attığına dair bazı videoların sosyal medyada paylaşılması da infial yarattı. Pazartesinden beri medyaya yansıyan haberler toplandığında, en yoksul eyaletler olan Uttar Pradeş ve Bihar'da nehre bırakılan yüzlerce cesetten söz etmek mümkün. Yetkilerin açıklamasında onlarca cesetten söz ediliyor.