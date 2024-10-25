Garaj kapısını açmak için aracından indi! Küçük çocuk direksiyon başına geçince kabus dolu anlar yaşandı... Mucize eseri hayatta kaldı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Anhui eyaletine bağlı Bozou kentinde anne garaj kapısını açmak için arabayı çalışır durumda bırakarak araçtan indi.

Küçük direksiyon başına geçti ve araba ileri doğru hareket etmeye başladı. Anne garaj kapısının altından eğilerek geçti ve kazadan kurtuldu. Kapı hafifçe aralık olmasaydı, kadın büyük ihtimalle ezilerek ölebilirdi.

GENEL DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Kadın garaj kapısının aralığından geçtikten sonra hızla direksiyon başında ağlayan çocuğunun yanına gitti. Kadının bu kötü anı hafif yaralarla atlattığı ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.