Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Garaj kapısını açmak için aracından indi! Küçük çocuk direksiyon başına geçince kabus dolu anlar yaşandı... Mucize eseri hayatta kaldı

Garaj kapısını açmak için aracından indi! Küçük çocuk direksiyon başına geçince kabus dolu anlar yaşandı... Mucize eseri hayatta kaldı

25.10.2024 14:09
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.10.2024 14:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Anhui eyaletine bağlı Bozou kentinde bir anne garajın kapısını açmak için aracından indi ancak büyük bir hata yaparak aracını çalışır durumda bıraktı. Annesinin garaj kapısını açmaya çalıştığı sırada küçük çocuk direksiyonun başına geçince araba hareket etmeye başladı. İsmi açıklanmayan anne kendi çocuğunun kullandığı bir arabanın altında kalıp ölümden kıl payı kurtuldu.

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Anhui eyaletine bağlı Bozou kentinde anne garaj kapısını açmak için arabayı çalışır durumda bırakarak araçtan indi.

1

Küçük direksiyon başına geçti ve araba ileri doğru hareket etmeye başladı. Anne garaj kapısının altından eğilerek geçti ve kazadan kurtuldu. Kapı hafifçe aralık olmasaydı, kadın büyük ihtimalle ezilerek ölebilirdi.

3

GENEL DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

2

Kadın garaj kapısının aralığından geçtikten sonra hızla direksiyon başında ağlayan çocuğunun yanına gitti. Kadının bu kötü anı hafif yaralarla atlattığı ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

İlginizi Çekebilir

“Onlarla cinsel ilişkiyi merak ediyorum” dedi! Yorumlar gecikmedi

“Onlarla cinsel ilişkiyi merak ediyorum” dedi! Yorumlar gecikmedi

 Kocasının yasak aşkını öğrenen eş cinnet getirdi! Öldürüp vücudunu parçalara ayırdı

Kocasının yasak aşkını öğrenen eş cinnet getirdi! Öldürüp vücudunu parçalara ayırdı

 İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

 Uygunsuz bulundu! "Dikkat dağıtıyor"

Uygunsuz bulundu! "Dikkat dağıtıyor"

 Düğün gününde kocasının ihanetini öğrendi! İş arkadaşıyla yasak aşk detayı...

Düğün gününde kocasının ihanetini öğrendi! İş arkadaşıyla yasak aşk detayı...
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Çin kaza
En Çok Okunan Trend Haberler
Kameralar önünde genel merkezi uyarmıştı... Kritik görüşme

Kameralar önünde genel merkezi uyarmıştı... Kritik görüşme

Felçli kocasına 6 yıl baktı, iyileşince yaptıklarına inanamadı

Felçli kocasına 6 yıl baktı, iyileşince yaptıklarına inanamadı

Tüm servetini temizlikçiye bıraktı! Çocukları itiraz ediyor

Tüm servetini temizlikçiye bıraktı! Çocukları itiraz ediyor

Yer Edirne... Dev fare insanların üzerine atladı

Yer Edirne... Dev fare insanların üzerine atladı

Garaj kapısını açmak için aracından indi! Küçük çocuk direksiyon başına geçince...

Garaj kapısını açmak için aracından indi! Küçük çocuk direksiyon başına geçince...

1,5 milyon Sterlin'e sadece malzemeleri...

1,5 milyon Sterlin'e sadece malzemeleri...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.