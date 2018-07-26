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Garanti veriyoruz: Ciğerin faydalarını okuduktan sonra koşa koşa kasabın yolunu tutacaksınız

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.07.2018 16:24 | Son Güncelleme

Vitamin ve mineraller açısından son derece zengin olan sakatatlar arasında en çok tercih edileni ciğer. Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Dizdar ciğeri et ile kıyaslıyor ve ardından şu açıklamayı yapıyor: "Eti yediğin zaman protein alırsın, ciğeri yediğin zaman protein, vitamin dahil pek çok şeyi alırsın."

Garanti veriyoruz: Ciğerin faydalarını okuduktan sonra koşa koşa kasabın yolunu tutacaksınız

Sağlığımız için ciğerin önemli bir kaynak olduğunun altını çizen Dr. Dizdar: "Sonuçta vitamin, mineral ve proteinler karaciğerde depolanıyor. Ciğer yiyince topluca dengeli biçimde hepsini almış oluyorsunuz. Bunun içerisinde nispeten şeker ve aminoasit de var. Aklınıza gelebilecek her türlü besleyici şey ciğerde var" diyor.

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Karaciğerin etten daha üstün olduğunu belirten doktor, ciğeri pişirme konusunda bizleri uyarıyor. Ciğerin çok fazla ısıl işlemden geçmemesini söylüyor. Eğer çok fazla ısıl işlemden geçerse besin değerlerini kaybedebiliyor. Ciğeri kızartınken de renginin kararmamasına dikkat edin. Sağlıklı bir ciğer yemek istiyorsanız renginin hafif pembemsi kalması gerekiyor.

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Dr. Dizdar: "Karaciğer vücudun kan yapım yeri, sonra kan yapım yeri karaciğerden dalağa, oradan da kemik iliğine geçiyor. Ama karaciğerin o özelliği aynen kalıyor" şeklinde açıklamalarına devam ediyor.

Teknik olarak ciğerin ince doğranıp kızartılması gerektiğini belirten Dr. Dizdar, "Piyasadaki ürünler ya Arnavut ciğeri olarak kuşbaşı şeklinde doğranmış ya da biftek gibi dilim olarak doğranmış şeklinde. Ciğer kızartıldığında içine yağ çekmesi söz konusu değil. İnsanlar 'ciğeri kızarttım yağlı oldu' der öyle olmuyor. Ama çok rahatsız ederse kalan yağı üstünden süzdürebilirler. Kuzu ciğeri alıp, ince ince doğrayıp, unlayıp kısa süreli kızartacaklar, pembe kalması önemli, uzun kızarması ve koyulaşması besin değerini düşürüyor. Sonra ciğeri yağa daldırıp çıkaracaklar, kemik iliği gibi bir anda pişiverir" diyerek doğru pişirme konusunda bizleri aydınlatıyor.

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Ciğerin faydaları nelerdir?

Demir kaynağıdır. Karaciğerdeki demir hemoglobin oluşumunu destekler. Ayda en az 2 kez tüketilmesi tavsiye edilir. Vücudun demir eksikliğinde şiddetli yorgunluk oluşur.

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Diş sağlığına iyi gelir. Karaciğer, yağda eriyen A, D, E ve K2 vitaminlerini içerir. Bu vitaminler ise sağlıklı dişler için gerekli olanlardır.

B vitamini yönünden zengin olmasıyla unutkkanlığa iyi gelmektedir.

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İçerdiği çinko sayesinde yaraların hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Vücut direncini artırır.

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Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücrelerin yenilenmesini sağlar.

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