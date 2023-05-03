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  4. Gardırobu açınca dehşete düştüler! Kan donduran olay: 70 yaşındaki kadının cesedi... Komşuların ihbarı vahşeti ortaya çıkarttı

Gardırobu açınca dehşete düştüler! Kan donduran olay: 70 yaşındaki kadının cesedi... Komşuların ihbarı vahşeti ortaya çıkarttı

03.05.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. İhbar üzerine bir eve çilingir yardımıyla giren polisler, dairedeki araştırma sırasında gardırobu açınca dehşete düştü. 70 yaşındaki kadının cansız bedeni çarşafa sarılmış halde elbise dolabında bulundu. Kadının boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken cinayet şüphelisi oğlunun yakalanması için ise polis ekipleri çalışma başlattı.

Gardırobu açınca dehşete düştüler! Kan donduran olay: 70 yaşındaki kadının cesedi... Komşuların ihbarı vahşeti ortaya çıkarttı

Dehşete düşüren olay Alanya'daki Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde gerçekleşti. Dairede yaşayan 70 yaşındaki Fatma S. ile 49 yaşındaki oğlu S.S. arasında iddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Vahşet ise bunun ardından yaşandı.

CANSIZ BEDENİ GARDIROPTA BULUNDU

Kavganın ardından kadından haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekibi, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi ve korkunç bir manzarayla karşılaştı.

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Dairede araştırma yapan polisler, Fatma S'nin cesedini çarşafa sarılmış olarak gardıropta buldu. Kadının boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirledi.

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CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLAN OĞLUNUN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Fatma S'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Polis ekipleri, cinayet şüphelisi S.S'nin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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