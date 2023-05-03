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Gizemli kayboluş! Mağarayı görmek için İstanbul'dan gelmişti! Kafile arasındaki o iddia...

03.05.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi sınırlarındaki Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Ilgarini Mağarasını görmek için İstanbul’dan Kastamonu’ya gelen kafileden 1 kişi kayboldu. 4 gündür haber alınamayan vatandaşın gizemli bir şekilde kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan kafile arasında tartışma çıktığı iddiası üzerinde kafiledeki vatandaşların ifadelerine başvuruldu. Çalışmaların "Ejder Çukuru" olarak bilinen Ejder Mağarasında devam edeceği öğrenildi.

Gizemli kayboluş! Mağarayı görmek için İstanbul'dan gelmişti! Kafile arasındaki o iddia...

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı içerisinde 858 metre uzunluğu, 250 metre derinliği ile Dünya’nın büyük mağaraları arasında yer alan Ilgarini Mağarasını görmek için 30 Nisan tarihinde İstanbul’dan Kastamonu’ya gelen turist kafilesindeki 1 kişi kayboldu. Genç Roma ve Bizans dönemine ait şapel, mezar ve sarnıçların ve köy kırıntılarının bulunduğu mağarayı görmek için geldiği milli parkta yürüyüş sırasında kaybolan 62 yaşındaki Hüseyin Alıcı’ya ulaşamayan kafiledekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR! HERHANGİ BİR İZE RASTLANILAMADI

Bir süre sonra tuvalet ihtiyacı için tur aracının şoföründen de ayrılarak güzergahtan çıktığı iddia edilen Hüseyin Alıcı’nın bulunması için çalışma başlatıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK), ‘Garip’ isimli kayıp arama köpeği, komando timi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından başlatılan dron destekli arama kurtarma çalışmaları 4’üncü gününde de devam etti. Gece saatlerinde de devam eden arama kurtarma çalışmalarında Hüseyin Alıcı’ya ait herhangi bir ize rastlanılamadı.

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KAFİLE ARASINDA TARTIŞMA İDDİASI

Öte yandan, İstanbul’dan Pınarbaşı ilçesine gelerek yürüyüş yapan kafile arasında, gruptan ayrılmalar sebebiyle tartışma yaşandığı ileri sürüldü. Bu sebeple Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde kafilede yer alan vatandaşların ifadelerine başvuruldu.

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"EJDER ÇUKURU"NA İNİŞ YAPILARAK ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Arama kurtarma çalışmaları, dördüncü gününde Ilgarini Mağarası güzergahında bulunan 70 metre derinliğinde ve 385 metre boyundaki "Ejder Çukuru" olarak bilinen Ejder Mağarasında devam edecek. Özel eğitimli ekiplerinin ip yardımıyla Ejder Mağarasına iniş yaparak arama çalışmalarını sürdürecekleri öğrenildi. Ayrıca bölgede rehber olarak görev yapan ve çevreyi bilen köylüler de arama çalışmalarına katılarak destek verecek.

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"HAVA ÇOK GÜZELDİ, YAŞAMA İHTİMALİ OLABİLİR"

Bölgede rehber olarak görev yapan Ali Subaşı, kaybolan vatandaşın hava sıcaklıklarının iyi olması sayesinde hayatta kalabileceğini belirterek, “29 senedir buraları avucumuzun içi gibi biliyoruz. Ilgarini Mağarası yaya olarak yüründüğünde buradan 3,5 kilometre. Mağarayı İstanbul’dan ziyarete gelen bir vatandaş kaybolmuş, kaç gündür onun aramasındayız. Yarın 3 rehber olarak bizzat kendimiz gideceğiz, İnşallah bulacağız. Grup olarak mağarayı ziyarete gidiyorlarmış, gruptan ayrılmış bir daha da grupla buluşamamış. Mağara çok eskiye dayanıyor. Genç Roma’dan yaşayan olmuş. Bizanslılar tamir edip bir zaman kullanmış. Orada çok kavimler değişmiş. Tarihi ve yaşantılı bir yer. Bu kayıp olayı ikinci oluyor. Hatta daha önceden de oldu ama biz onları bulduk. Nerede kaybolmuş, nereye gideceğini tahmin ediyoruz. Bu kayıp olayını da geç duyduk zaten bugün dördüncü gün, inşallah yarına kadar bulunur. Hava çok güzeldi, yaşama ihtimali olabilir. Bir insan aç kaldığında yaprak yer, ot yer. Ama yaralandıysa o zor. Yaban hayvanları oralarda kalmaz. Ayılar yiyecek aramaya aşağıya iniyor. Domuzda zaten tırnaklı hayvan oda çıkamaz. Düşüp yaralandıysa kanadıysa, ayı kan kokusunu alır. O zaman tehlike. Bugün bayağı araştırıyoruz, şimdi de haber bekliyoruz. Gelenlerden haber alıp yarın ona göre araştırma yapacağım” dedi. (İHA)

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Kastamonu mağara kayıp

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