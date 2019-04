Gaz çıkarmanın sağlığınız için daha önce hiç duymadığınız 7 acayip faydası!

Günümüz toplumunda insanlar gizliliğe, özel hayata, vs. her zamankinden daha çok önem veriyor. Gaz çıkarmak, çıplak dolaşmak, herkes bakarken tuvaletini yapmak gibi aslında son derece doğal olan şeyleri başkalarının önünde yapmayı düşünmek bile insanı utandırıyor. Diğerlerini bilemeyiz ancak gaz çıkarmak yerin dibine girmenizi gerektirecek kadar kötü bir şey değil. Dr. Tony Rehagen’e göre: gaz, beslenmemizin önüne geçilmesi imkansız bir yan ürünü. Belki başkalarının önünde gönül rahatlığı ile yapmaktan kaçınabilirsiniz ancak gaz çıkarmanın faydalarını okuyunca ondan bile vazgeçmeniz mümkün. İşte gaz çıkarmanın faydaları ve dikkat etmeniz gereken birkaç bilgi...

2. Bağırsaklar için iyidir.

Annenizin “gazını içinde tutma!” yönündeki uyarılarını belki hatırlasınız, aslına bakarsanız bu çok yerinde bir uyarıdır ve ciddiye alınmalıdır. Gazı uzun süre tutmaya çalışmak zararlı olabilir. Tabii ki kalabalık içinde, toplantıda, sınıfta, otobüste, vs. sıkıntılı duruma düşmemek için kısa süre içinizde tutmanın bir sakıncası yok, ancak zaten sindirim sorunları yaşıyorsanız bir de gazı içeride tutmak bağırsaklarınız için zararlı olabilir.

3. Eşsiz bir uyarıdır.

Gaz çıkarmak, ne yaparsanız yapın önüne geçemeyeceğiniz bir vücut fonksiyonudur. Her ne kadar her ortamda, her geldiğinde çıkarmanızın imkanı olmasa da gaz size ciddi problemleri tespit etmek için ipuçları verebilir. Eğer aşırı miktarda gaz çıkarıyorsanız, kokusu son derece rahatsız ediciyse veya gaz çıkarmak acıya sebep oluyorsa doktorunuza başvurmanız gerekebilir. Bu türden belirtiler laktoz intoleransı ve hatta kolon kanseri gibi rahatsızlıkların işaretini veriyor olabilir.

4. Kokusu sizin için iyi olabilir?

Evet, doğru okudunuz: Gazınızı koklamak sizin için iyi olabilir. Kulağa tuhaf gelse de çalışmalar gazla ortaya çıkan, hidrojen sülfürden oluşan gazın bizi ileride yakalanmamız muhtemel hastalıklardan koruduğunu ortaya koyuyor. Bu gaz büyük miktarda solunduğunda zehirli olabilir, ancak küçük miktarlarda solunması zararlı hücreleri öldürüyor ve felç gibi, kalp krizi gibi gelecekte geçirmemiz olası rahatsızlıklardan bizi koruyor.