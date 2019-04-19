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Gaz çıkarmanın sağlığınız için daha önce hiç duymadığınız 7 acayip faydası!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 19.04.2019 10:59 | Son Güncelleme

Gaz çıkarmak başkalarının yanında yapmaktan itinayla kaçındığımız, ancak son derece doğal ve istisnasız herkesin yaptığı bir eylem. Bu eylem ne kadar utanılıp sıkılarak yapılsa da sağlığımız için ne kadar faydalı olduğunu duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız.

Gaz çıkarmanın sağlığınız için daha önce hiç duymadığınız 7 acayip faydası!

Günümüz toplumunda insanlar gizliliğe, özel hayata, vs. her zamankinden daha çok önem veriyor. Gaz çıkarmak, çıplak dolaşmak, herkes bakarken tuvaletini yapmak gibi aslında son derece doğal olan şeyleri başkalarının önünde yapmayı düşünmek bile insanı utandırıyor. Diğerlerini bilemeyiz ancak gaz çıkarmak yerin dibine girmenizi gerektirecek kadar kötü bir şey değil. Dr. Tony Rehagen’e göre: gaz, beslenmemizin önüne geçilmesi imkansız bir yan ürünü. Belki başkalarının önünde gönül rahatlığı ile yapmaktan kaçınabilirsiniz ancak gaz çıkarmanın faydalarını okuyunca ondan bile vazgeçmeniz mümkün. İşte gaz çıkarmanın faydaları ve dikkat etmeniz gereken birkaç bilgi...

1. Şişkinlik hissini azaltır.

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Eğer yemek sonrası mideniz sizi rahatsız ediyorsa küçük de olsa gaz çıkarmanın büyük etkisi olabilir. Kişinin kendini şişkin hissetmesi, özellikle kıyafetlerine sığmaya çalışırken son derece rahatsız edici olabilir. Bu tehlikeli bir durum değildir, ancak rahatsız edici olduğu bir gerçektir.
Çalışmalar gösteriyor ki şişkinlik sırasında hücreleriniz normalde olduğundan daha fazla su tutuyor, ancak bu şişkinlik vücudunuzda biriken gazların bir sonucu da olabilir. Şişkinlikten kurtulmanın en basit ve pratik yolu basıncı azaltmak olacaktır, nasıl yapacağınızı biliyorsunuz.

2. Bağırsaklar için iyidir.

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Annenizin “gazını içinde tutma!” yönündeki uyarılarını belki hatırlasınız, aslına bakarsanız bu çok yerinde bir uyarıdır ve ciddiye alınmalıdır. Gazı uzun süre tutmaya çalışmak zararlı olabilir. Tabii ki kalabalık içinde, toplantıda, sınıfta, otobüste, vs. sıkıntılı duruma düşmemek için kısa süre içinizde tutmanın bir sakıncası yok, ancak zaten sindirim sorunları yaşıyorsanız bir de gazı içeride tutmak bağırsaklarınız için zararlı olabilir.

3. Eşsiz bir uyarıdır.

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Gaz çıkarmak, ne yaparsanız yapın önüne geçemeyeceğiniz bir vücut fonksiyonudur. Her ne kadar her ortamda, her geldiğinde çıkarmanızın imkanı olmasa da gaz size ciddi problemleri tespit etmek için ipuçları verebilir. Eğer aşırı miktarda gaz çıkarıyorsanız, kokusu son derece rahatsız ediciyse veya gaz çıkarmak acıya sebep oluyorsa doktorunuza başvurmanız gerekebilir. Bu türden belirtiler laktoz intoleransı ve hatta kolon kanseri gibi rahatsızlıkların işaretini veriyor olabilir.

4. Kokusu sizin için iyi olabilir?

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Evet, doğru okudunuz: Gazınızı koklamak sizin için iyi olabilir. Kulağa tuhaf gelse de çalışmalar gazla ortaya çıkan, hidrojen sülfürden oluşan gazın bizi ileride yakalanmamız muhtemel hastalıklardan koruduğunu ortaya koyuyor. Bu gaz büyük miktarda solunduğunda zehirli olabilir, ancak küçük miktarlarda solunması zararlı hücreleri öldürüyor ve felç gibi, kalp krizi gibi gelecekte geçirmemiz olası rahatsızlıklardan bizi koruyor.

5. Dengeli bir beslenme konusunda size yardımcı oluyor.

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Sağlıklı bir yaşam adına herkes dengeli beslenmek ister ve gaz çıkarmak içerisinde ihtiyacınız olan ipuçlarını barındırıyor olabilir. Farklı ürünler farklı tiplerde gazlara sebep olur. Örneğin, sıklıkla gaz çıkarıyorsanız bu daha fazla lif tüketmeniz gerektiği anlamına gelir. Buna karşın çok fazla et tüketiyorsanız, gaz kokusu son derece kötü olabilir. Bu gibi küçük belirtilere bakarak dengeli bir şekilde beslenmeniz olası.

6. Sağlıklı bir midenin göstergesidir.

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İşte size son derece acayip ama doğru bir önerme: Mutlu insanlar daha fazla gaz çıkarır.
Başka bir deyişle, gaz çıkarmak kendinizi mutlu hissetmenin basit bir yoludur. Farklı besinler, daha iyi bir sindirim için katkı sunarlar, mesela karnabahar, lahana ve Brüksel lahanası. Yapılan çalışmalar bu tür sebzelerin bağırsaklarınızdaki bakterileri harekete geçirdiğini, iyi bir sindirim sağladığını ve dolayısıyla daha çok gaz çıkarmanıza sebep olduğunu ortaya koyuyor.

7. Ve büyük bir rahatlama…

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Kimse itiraf etmek istemese de uzun süre içinizde tuttuktan sonra salınan gaz kadar rahatlatıcı pek az şey vardır. Gazınızı tutmak kendinizi huzursuz, garip ve kesinlikle rahatsız hissetmenize sebep olur. Bütün bu faydalarına rağmen, gaz çıkarmanın hala kişiye özel olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu rahatlatıcı etkinliğin tadını tek başınıza çıkarın.

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