MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gaza gelen Songül Karlı, cam kenarından bornozlu pozlarını paylaştı

Gaza gelen Songül Karlı, cam kenarından bornozlu pozlarını paylaştı

04.04.2021 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giden Songül Karlı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen isimlerden biri. Ünlü şarkının paylaştığı bornozlu fotoğrafları görenleri şaşırttı.

Gaza gelen Songül Karlı, cam kenarından bornozlu pozlarını paylaştı

Şarkıcı Songül Karlı, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinde vakit geçirmeyi tercih eden isimlerden. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündemden düşmeyen Songül Karlı, bu sefer bornozlu pozlarıyla gündeme geldi. Songül Karlı'nın bir fotoğrafta verdiği göğüs dekoltesi dikkatlerden kaçmadı.

Songül Karlı'dan imaj değişikliği! Beğeni yağdıSongül Karlı'dan imaj değişikliği! Beğeni yağdı

Bir süredir ekranlarda olmayan ünlü isi geçtiğimiz günlerde yeni proje üzerinde olduğunu duyurmuştu. Instagram'da 400 bin kişinin takip ettiği Karlı son olarak bornozlu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

1

YİNE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Fransızca "Bütün çiçekleri kesebilirsin ama baharın gelmesini durduramazsın" notunu yazan şarkıcı, camın önünde bornozluyla poz verdi. Peş peşe iki poz paylaşan Karlı'nın bir karesinde göğsünü açması da takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ünlü şarkıcının pozları kısa sürede birçok yorum ve beğeni aldı.

2

Karlı çok beğendiği bornozlu pozlarından birini de Instagram hesabının profil fotoğrafı olarak ayarladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacakBioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacak
Jennifer Lopez cennetten paylaştıJennifer Lopez cennetten paylaştı
Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?
Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mucize Doktor'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Mucize Doktor'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yaş farkını umursamıyor! Seks bağımlısı sevgilisiyle...

Yaş farkını umursamıyor! Seks bağımlısı sevgilisiyle...

Bikinisi kontrolden çıktı! Frikik verdi

Bikinisi kontrolden çıktı! Frikik verdi

Tepki yağdı! Bomba yanıt: 'Kocamla sevişip...'

Tepki yağdı! Bomba yanıt: 'Kocamla sevişip...'

Diğer Haberler

Jennifer Lopez cennetten paylaştı

Jennifer Lopez cennetten paylaştı

Arif Güloğlu ne zaman dönecek? ÇGH Arif neden yok?

Arif Güloğlu neden yok

Bella Thorne nişanlısıyla görüntülendi!

Bella Thorne eski halini unutturmaya çalışıyor

Arif Güloğlu'nun hastalığı ne? Ünlü oyuncudan hastalığıyla ilgili açıklama

Ünlü oyuncu Arif Güloğlu lenfoma kanserine yakalandı

Margot Robbie’den Bir Zamanlar... Hollywood’da itirafı

Margot Robbie, açıklamasıyla şaşırttı: '20 saatlik...'

OnlyFans’ın yeni kraliçesi Bhad Bhabie oldu! Rapçi 6 saatte 1 milyon dolar kazandı

OnlyFans üyeliği olay oldu! 6 saatte 1 milyon dolar kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.