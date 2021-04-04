Gaza gelen Songül Karlı, cam kenarından bornozlu pozlarını paylaştı

Şarkıcı Songül Karlı, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinde vakit geçirmeyi tercih eden isimlerden. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündemden düşmeyen Songül Karlı, bu sefer bornozlu pozlarıyla gündeme geldi. Songül Karlı'nın bir fotoğrafta verdiği göğüs dekoltesi dikkatlerden kaçmadı.

Bir süredir ekranlarda olmayan ünlü isi geçtiğimiz günlerde yeni proje üzerinde olduğunu duyurmuştu. Instagram'da 400 bin kişinin takip ettiği Karlı son olarak bornozlu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

YİNE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Fransızca "Bütün çiçekleri kesebilirsin ama baharın gelmesini durduramazsın" notunu yazan şarkıcı, camın önünde bornozluyla poz verdi. Peş peşe iki poz paylaşan Karlı'nın bir karesinde göğsünü açması da takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ünlü şarkıcının pozları kısa sürede birçok yorum ve beğeni aldı.

Karlı çok beğendiği bornozlu pozlarından birini de Instagram hesabının profil fotoğrafı olarak ayarladı.

