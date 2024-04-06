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  4. Gazeteciler ısrarla seçimi sordu! YSK Başkanı'nın yanıt olay oldu: Ödül aldım biraz da onu konuşalım

Gazeteciler ısrarla seçimi sordu! YSK Başkanı'nın yanıt olay oldu: Ödül aldım biraz da onu konuşalım

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.04.2024 12:05
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31 Mart seçimleri sona erse de Yüksek Seçim Kurulu'nun yoğun mesaisi devam ediyor. Birçok il ve ilçe için yapılan itirazlar kurul tarafından görüşülüp karara bağlanıyor. Bugün de en çok Hatay'daki son durum merak ediliyordu. Ancak YSK'ya girerken açıklama Başkan Ahmet Yener'in 'ödül' sözleri gündem oldu.

Gazeteciler ısrarla seçimi sordu! YSK Başkanı'nın yanıt olay oldu: Ödül aldım biraz da onu konuşalım

Türkiye, 1 yılda 2 büyük seçimi geride bıraktı. Önce 2023'ün 14 ve 28 Mayıs'ında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerle Türkiye'nin önümüzdeki yıllardaki yeni yöneticileri belli oldu.

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YSK'DA TOPLANTILAR DEVAM EDİYOR

Pazar akşamı biten seçim trafiği yerini itirazlara bıraktı. Birçok il ve ilçe için itirazlar yapılırken henüz mazbata verilmeyen kentler var. Sebebi ise YSK'nın itirazları değerlendiriyor olması.

Bugün ise tüm gözler Hatay için verilecek karara çevrildi. Kurulun 14.00'te bir araya gelip sonuç vermesi beklenirken YSK Başkanı Ahmet Yener'den yeni bir açıklama geldi.

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"GÜN SONUNDA BİLGİ VERECEĞİZ"

YSK'ya girerken gazetecilerin Hatay sorularıyla karşılaşan Yener, “Çalışmaya başlayacağız. Gün bitiminde toplantı sonrası size bilgi vereceğiz” dedi. Yener, “CHP’nin Hatay başvurusu bugün sonuçlanır mı” sorusuna da “Bakalım, toplantıya başlayalım, gün sonunda size bilgi vereceğiz” yanıtını verdi.

"ÖDÜL ALDIM"

Muhabirlerin Hatay konusunu ısrarla sormasının ardından dikkat çeken bir an yaşandı. Yener mikrofonlara dönerek, "Dünya Seçim Organları Birliği'nden ödül aldım. Biraz da onu konuşalım." dedi ve YSK binasına girdi.

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