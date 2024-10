Gaziantep Fk maçında oynatmayarak taraftarı çok kızdırmıştı: Giovanni van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy yanıtı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yayıncı kuruluşa gündeme dair dikkat çekici açıklamalar yaptı. Birçok konuya değinen Hollandalı teknik adam, Semih Kılıçsoy hakkında da özel olarak değerlendirmelerde bulundu.

Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları şöyle:

"AVRUPA'DA BİR ÜST TURA ÇIKMAK İSTİYORUZ"

"Gayet mutlu olabiliriz ilerlememizle. Artık 15 hafta oldu. Yeni bir sezona yeni bir projeyle başladık ve memnunum. Süper Kupa'yı kazandık bizim için önemli bir zaferdi. Müsabakalarda istediğimiz yerlerdeyiz. En azından lig için bunu söyleyebilirim. Sadece 7 maç oynadık ama uzun bir yolumuz var daha. Gelişmelerden memnun kalıp kalmayacağınızı bilemezsiniz. Takıma gelişme kaydettirmek zorundasınız. Şampiyonluk yarışında olmak ve Avrupa'da bir üst tura çıkmak istiyoruz."

"TARAFTARIN YUHALAMASI FAZLA GELDİ"

''Frankfurt maçında çok iyi oynadık ama ihtiyacımız sonucu alamadık. Maçtan sonraki bazı kararlarım masa üzerine taşındı. Bazı oyunculara verilen görevlerde belki ufak yanlış anlaşılmalar oldu. Bazı aksaklıklar oldu. Fakat yine de taraftarın yuhalaması belki fazla geldi. Görevimizi yapamadığımızda eleştirilerle karşılaştığımız bir gerçek. Ama sonuna kadar gitmek istiyoruz. Üzerimizde büyük bir baskı var. Alışık olduğumuz bir durum. Taraftara keyifli anlar yaşatmak istiyoruz.''

''TÜRK FUTBOLU AÇISINDAN ÜZÜCÜ''

''Lyon ile deplasmanda oynayacağız zor bir Avrupa müsabakası. Lyon'a karşı mutlaka iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalamadığını biliyoruz. Bu benim açımdan Türk futbolu açısından üzücü.''

''OLDUKÇA TALEPKAR BİR LİG''

''Oyuncuların pozisyonları rakibe göre de değişiklik gösterir. Bir denge sağlamaya ihtiyacımız var. Türkiye ve Avrupa'da oynanan oyun farklı. Türkiye'de rakipler fiziksel açıdan çok güçlü. 2 gollük bir fark yaratamadıysanız her an size sorun çıkarabilirler. Gaziantep FK maçında olduğu gibi. Oldukça talepkar bir lig. 1-2-3 gol atmadığınız sürece ligde her zaman tehlikedesiniz ve acı çekmeye hazır olmalısınız.''

SEMİH KILIÇSOY AÇIKLAMASI

"Benim ilişkim Semih ile çok iyi. Onları daha iyi hale getirmeye çalışıyorum. Semih benim için yükselen bir yıldız, çok yetenekli bir oyuncu. Benim görevim her oyuncuyu daha iyi hale getirmek. Onunla birçok kez görüştük, geliştirmesi gereken konular üzerine konuştuk. Şu an yaptığı şey bu. Semih daha iyi bir oyuncu olacak, bu kesin. Beşiktaş taraftarları bu konuda endişelenmesin. Genç futbolcular bütün kariyerleri boyunca sıkı çalışmalılar. Semih gelecekte çok önemli bir futbolcu olarak göreceğiz Beşiktaş için. Semih Kılıçsoy satmak istemediğim bir oyuncu. Semih için değerli bir teklifte olursa bunu anlayışla karşılayabilirim. Satmak ister miyim? Hayır. Onu daha iyi bir oyuncuya dönüşürken görmek istiyorum. Ben satmak istemem. Umuyorum ki uzun seneler bize hizmet edecek."

RAFA SILVA VE JOAO MARIO SÖZLERİ

"Joao Mario'yu hangi bölgeye koysam bildiği gibi oynuyor. Sistemler değişebiliyor. Tahtada yazdığımız gibi olmuyor. 4 defans oyuncumuz var ama bazen üçlü de oynuyoruz. Rashica da pozisyon değiştiriyor. Joao Mario sağ kanat oyuncusu değil. Orta sahada oynaması, çizgileri yakın olması onu daha iyi bir hale getiriyor. Rafa Silva solda oynuyor ama içeri girerek oynuyor. Kanatta olsa bile içeri girecektir. Joao topu tutan, oyuncuları birbirine bağlayan ve paslarıyla etkili bir futbolcu. Gedson Fernandes geçen seneye göre farklı oynuyor. Çok fazla enerjik bir oyuncu. Rafa'ya sadece 'Kendine alan yarat ve rakibe zarar ver' diyorum.Hücum yaparken oyuncularımın gol yapabilmesini ve kaleye yakın olmasını isterim. Defans yaparken Rafa Silva'nın defans yapanlardan biri olmasını tercih etmiyorum. O bir geçiş oyuncusu, o iki bölge arasında bağlantı kurmalı. Rafa on numarada oynarken, Ciro Immobile ile ikili baskı yapıyor. Orta sahada oynarken fazladan bir orta saha oyuncum var gibi oluyor."

"GENÇ OYUNCULARLA OYNAMAYI SEVİYORUM"

"Mustafa bizim en genç oyuncumuz. Gelişimine bakacak olursanız çok yükseklerde başladı bu gelişim. Gençseniz bazı engellerle karşılaşacaksınız tabii. Çok daha iyi olacak. Mustafa ve Semih, DNA'sı için bu kulübün çok değerli. Ben onlara daha iyi bir gelecek vermek için varım. Genç oyuncularla oynamayı seviyorum. Bir sürü başka genç oyuncularda var. Benim antrenörlük tarzım genç futbolcuları daha iyi hale getirmektir."

''PAULISTA'YI ARAMIZDA GÖREMEYECEĞİZ''

"Paulista'yı belki önümüzdeki haftalarda aramızda göremeyeceğiz."

''HİÇBİR ZAMAN BASKINDAN UZAK OLMADIM''

"Bir teknik direktör ve oyuncu olarak da oynarken şampiyonluk için oynayan kulüplerdeyim. Hiçbir zaman şampiyon olma baskısından uzak olmadım. Benim tek eğilimim budur, kupa kazanmak. Her zaman zafer için savaşmak isterim. Oyuncularıma, çalışanlara da bunları söylüyorum. Türk kültürünü tanımayı, öğrenmeyi seviyorum. Türk oyuncularla ilgili konuşuyorum hayatla ilgili."

ONANA AÇIKLAMASI

"Jean Onana için çok pozitif bir bakış açısına sahibim. Sezon öncesinde çok iyi çalıştığını biliyorum, oyun şeklini beğendim. Geçen seneden kalan hikayeler onu bloke olmuş gibi hissettiriyor olabilir. Mental olarak ona destek olmaya çalışıyorum. Takıma nasıl girebileceğini konuşuyoruz. Gücünü, dinamizmini orta sahada gösterebilecek bir oyuncu. 6 çok önemli bir rol. Oyun kurulumu ve defans orada başlıyor. Orta sahayı kontrol ettiğinizde oyunu da kontrol ediyorsunuz. Bu süreçlerden keyif alıyorum oyuncuları daha iyi tanıma süreci."

"EN İYİ OYUNUMUZ FRANKFURT'A KARŞIYDI"

''Bu sezon en iyi oyunumuz Frankfurt'a karşıydı. Birçok skor yapma fırsatı bulduk. Oynama şeklimiz gerçekten hoşuma gitti. En kötü oyun da Ajax. Çünkü ben çok daha beklenti içerisindeydim. Ama gerçekten oyunun içerisinde değildik. Bu durumdan kurtulmak için çok çabaladık.''

OKAN BURUK VE MOURINHO SÖZLERİ

''Okan Buruk'un açıklamalarından haberim var. Mourinho ve Okan Buruk da çok iyi koçlar. Mourinho'nun takımlarına karşı futbolcu olarak da oynadım. Mourinho en iyi teknik direktörlerden biri. Okan ise son zamanlarda Galatasaray ile neredeyse bütün kupaları almışlar. Görüyorsunuz işte kim olursanız olun eleştirilerden payınızı alırsınız. Her şey sonuçlara bakar. Hayatın ve futbolun parçaları saygıyla karşılamak lazım.''

"ADVOCAAT İLE GÖRÜŞTÜM"

''Hollandalı teknik adamlar Türkiye'de neden başarılı olamadı bilmiyorum ama bunu değiştirmek istiyorum. Başarmak zordur. Deneyimli teknik adamlar geldi. Dick Advocaat ile ilgili gelmeden görüştüm ve bana pozitif bilgiler verdi.''