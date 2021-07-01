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Gaziantep'te özel hastanede yangın

01.07.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin olaya müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 45 kişi ise çevre hastanelere sevk edildi.

Gaziantep'te özel hastanede yangın

Merkez Şahinbey ilçesi Tepebaşı Mahallesinde bulunan özel hastanenin kardiyoloji bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı.

Bu arada hastanede tedavi gören ve dumandan etkilenen bazı hastalar ise hastanenin çatısına uzatılan yangın merdiveniyle kurtarıldı.

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Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 45 hastanın çevredeki başka hastanelere nakledildiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

(AA)

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