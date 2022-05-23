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Gaziantep’te silahlı kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

23.05.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te dehşete düşüren bir olay yaşandı. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kavganın nedeninin para meselesi yüzünden başlayan husumet olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İşte olayın detayları!

Gaziantep’te silahlı kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'in Güneykent Mahallesi'nde öğleden sonra aralarında para meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında çıka tartışma, pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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Kavgada tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Cuma Arar (33) yaşamını yitirdi, Mehmet Polat (35) ile Hüseyin Toğrul ise yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Polat da kurtarılamadı. Toğrul'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Polis, silahlı kavgayla ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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Gaziantep
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