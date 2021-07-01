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Gaziantep’te yılanlara özel süt banyosu! Yılanlar, süt banyosuyla kolayca deri değiştiriyor

01.07.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde deri değiştirme dönemi gelen yılanlara özel bir uygulama yapılıyor. Yılanlara bakıcıları tarafından süt banyosu yaptırılıyor. Yılanlar, süt banyosu ile nemlenen derilerini daha kolay değiştiriyor.

Dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi bünyesindeki Sürüngen Evi’nde 35 farklı türden çok sayıda yılan bulunuyor. Görevliler tarafından bakımları hassas şekilde yapılan yılanların, deri değiştirme dönemleri de yakından takip ediliyor.

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Sürüngen Evi sorumlusu Sedat Daşçı, agresifleşmeleri ve iştah kaybı ile deri değişim zamanının geldiğini anladıkları yılanları, süt dolu küvete alıyor. Vücutlarının nemlenmesi ile deri değişimlerini daha kolay yapabilen yılanlara, süt banyosunun ardından kremle masaj yapılıyor. Birçok yılanın bu işlem sırasında deri değişimi, süt banyosu yapan görevli tarafından gerçekleştiriliyor.

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Deri değiştirme döneminde yılanların sorunlar yaşadığını anlatan Sedat Daşçı, süt banyosu ile yılanların deri değiştirme işlemine yardımcı olduklarını ifade etti.

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Birçok yılanın deri değiştirme döneminde olduğunu, özellikle piton cinsi yılanlarının aşırı nemli ortamda bu işlemi gerçekleştirdiğini anlatan Daşçı, "Yılanların bakımında en büyük sıkıntıyı deri değişiminde yaşıyoruz. Yılanlar deri değişiminde çok aşırı nem istiyor. Yılanlar, derilerini kendileri değişemediği zaman müdahale ediyoruz. Hayvanları kabinlerinden çıkartıyoruz ve süt banyosu yaptırıyoruz. Yılanları süt banyosu yapıp, deri değişimlerini sağladıktan sonra yeniden kafeslerine bırakıyoruz" dedi.

(DHA)

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Gaziantep
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