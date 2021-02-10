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Gazınızı tuttuğunuzda vücudunuzda neler oluyor

10.02.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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Gazınızı tuttuğunuzda vücudunuzda neler oluyor

Başkasının yanında gazınızı uzun süre tutuyor olabilirsiniz, ama bir tıp uzmanına göre bunu yapmayı hemen bırakmanız gerekiyor.

TikTok hesabından bir video paylaşan Dr. Faraz’a takipçilerini gaz tutmanın tehlikeleri hakkında uyararak “Gazınızı tutmayın, ortalama bir insan günde 20 kez gaz yapar. Herkes gaz yapar. Gaz sindirimin atık ürünü olarak midede doğal olarak oluşur. Eğer gazınızı tutarsanız mide ekşimesi, şişkinlik ve ağrı çekebilirsiniz. Tutulan gaz kokulu bir geğirme olarak çıkabilir” dedi.

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Uzmanlığı hakkında TikTok hakkında konuşan başka bir doktor ise Dr. Karan Raj. Raj, kahvaltıdan önce diş fırçalanmasının önemini açıkladı. TikTok’ta 2.7 milyon takipçisi olan Dr. Raj’ın verdiği tavsiyeler yüzbinlerce kez izlendi.

DİŞLERİNİZİ YEMEKTEN ÖNCE FIRÇALAYIN

Birçok insan dişlerini yemekten sonra fırçalamayı tercih ediyor; yemekten önce diş temizliği yapmanın gereksiz olduğunu düşünüyor. Dr. Raj’a göre bu birçok insan tarafından yapılan bir yanlış. Dr. Raj, “Kahvaltıdan önce dişlerinizi fırçalamanız gerek, kahvaltıdan sonra değil. Kahvaltıdan önce fırçalamak diş minesini yiyeceklerinideki aside karşı koruyucu bir bariyerle kaplar. Aynı zamanda yiyecekleri parçalayan ve ağızdaki zararlı bakterileri doğal olarak öldüren tükürük üretimini hızla başlatmanıza yardımcı olur” dedi.

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Dr. Raj paylaştığı bir diğer gönderide neden uyanır uyanmaz yatağınızı hiçbir koşulda toplamamanız gerektiğini açıkladı ve “Yatağınızı uyanır uyanmaz toplamak, gece boyunca biriken toz akarlarını hapseder. Bir milimetreden daha küçük olan bu mikroskobik yırtıcılar insan derisi ile beslenir ve nemli ortamlarda gelişir. Geceleri uyurken vücudumuzun ısısı yükselir ve terleriz. Bu da akarların beslenmesi için bizi birincil hedef haline getirir, alerji veya astım benzeri semptomlar oluşturacak şekilde dışkı bırakırlar. Sabah uyanır uyanmaz yatağınızı yapmak tüm nemi hapseder ve yatağınızı 1.5 milyon akar için yuva haline getirir” dedi.

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