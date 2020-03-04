MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. 'Gazino Geceleri' ünlü isimlerle yeniden hayat buluyor

'Gazino Geceleri' ünlü isimlerle yeniden hayat buluyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.03.2020 14:29 | Son Güncelleme

Eski zamanların sevilen gazino gecelerini yeniden yaşatmak için kurduğu gazino konsepti, Türkiye’nin dört bir yanında birbirinden ünlü sanatçıları konuk ediyor. Selami Şahin, Sbel Can, Seda Sayan ve Ayta Sözeri gazino gecelerinde sevenleriyle buluşuyor.

'Gazino Geceleri' ünlü isimlerle yeniden hayat buluyor

Eski zamanların tadı damaklarda kalan yemekli ve müzik dolu gazino geceleri Kerki Solfej ile yeniden canlanıyor. İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Malatya ve Denizli’nin seçkin otellerinde gerçekleşecek olan gazino gecelerinde konuklar, özel menülerle damaklarını tatlandırırken ünlü sanatçıların şarkı ve şovlarıyla da eğlenceli vakit geçirecek.

Kerki Solfej’in Gazino Geceleri Programı

7 Mart Cumartesi Selami Şahin Kaya Termal İzmir

13 Mart Cuma Ayta Sözeri Gaziantep Divan

14 Mart Cumartesi Ayta Sözeri Adana Hilton

28 Mart Cumartesi Sibel Can Ankara Sheraton

3 Nisan Cuma Selami Şahin Konya Grand Otel

3 Nisan Cuma Seda Sayan Kaya Termal İzmir

4 Nisan Cumartesi Ayta Sözeri Kayseri Wyndham

5 Nisan Pazar Ayta Sözeri Malatya Anemon

10 Nisan Cuma Ayta Sözeri Denizli Anemon

17 Nisan Cuma Seda Sayan Bursa Sheraton

18 Nisan Cumartesi Sibel Can Kaya Termal İzmir

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
13. Eğitimde Edebiyat Semineri gerçekleşti!13. Eğitimde Edebiyat Semineri gerçekleşti!
Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazino Geceleri, selami şahin, ayta sözeri, seda sayan, Sibel Can,

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Haberler peş peşe geliyor! 100'den fazla gözaltı

Haberler peş peşe geliyor! 100'den fazla gözaltı

Tartışma yaratmıştı! İYİ Parti'den ilk yorum

Tartışma yaratmıştı! İYİ Parti'den ilk yorum

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Hamaney'den koronavirüs açıklaması

Hamaney'den koronavirüs açıklaması

Survivor'da itiraf etti: Kapıdan içeri alınmadım

Survivor'da itiraf etti: Kapıdan içeri alınmadım

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yeşilçam'ın Horoz Nuri'si: Vahi Öz

Yeşilçam'ın Horoz Nuri'si: Vahi Öz

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sıfır Bir rüzgarı sinema salonlarında esecek

Sıfır Bir rüzgarı sinema salonlarında esecek

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Caz Festivali'ne yıldız yağacak

Caz Festivali'ne yıldız yağacak

13. Eğitimde Edebiyat Semineri gerçekleşti! 'Fırtına kuşları gibi öğretmenler...'

13. Eğitimde Edebiyat Semineri gerçekleşti!

Turgay Tanülkü: Çocuğum olamadığı için her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim

'Her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim'

Netflix’ten yeni bir Türk dizisi daha geliyor

Netflix’ten yeni bir Türk dizisi daha geliyor

HBO müjdeyi verdi: Friends dizisi resmi olarak geri dönüyor

HBO müjdeyi verdi! Geri dönüyorlar

Kaan Urgancıoğlu ABD'nin en önemli müzik ödüllerinden Premio Lo Nuestro’da ödül taktim etti

ABD'nin en önemli müzik ödüllerinde ödül taktim etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.