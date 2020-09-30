Gaziosmanpaşa'da sele kapılan buzdolabının peşinden böyle koştu

İstanbul'da dün öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağmur ve dolu yağışı birçok ilçede hayatı felç etti. Bazı yollarda biriken sular sebebiyle araçlar mahsur kaldı. Birçok ilçede sokaklar yağmur suyuna teslim oldu. Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde suya kapılan buzdolabı sürüklenirken 5 otomobile çarparak zarar verdi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar işyerinin güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, suya kapılan buzdolabının arkasından birinin koştuğu ancak buzdolabını yakalayamadığı görülüyor. Buzdolabı park halindeki otomobillere çarparak sürüklenmeye devam ediyor.

Toptancı dükkanının sahibi Mehmet Özdemir, "Sağanak şeklinde yağmur yağıyordu. Bayağı hızlı yağmaya başladı. Aracımızı buraya yanaştırttık mal indirmek için. Bir anda yukarıdan gelen sel nedeniyle aracımız ve buzdolapları sele kapıldı. Arkadaşımız atladı hemen dolabın birini yakaladı ancak diğeri aşağıya doğru sürüklendi. 4-5 tane araca zarar verdi şuanda araç sahipleri burada. Hasarlarının karşılanmasını istiyorlar ben onlara söz verdim neyse zararları karşılayacağımı söyledim." diye konuştu.