Geceliği 21 bin Avustralya doları! Taylor Swift bir gece için paraya kıydı

Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" ödülü alarak Grammy tarihinde bu ödülü en çok alan sanatçı olmuştu. "Midnights", Ekim 2022'de "Billboard Hot 100" listesinde aynı anda ilk on sıranın tamamını ele geçirmesiyle büyük bir başarıya ulaşan şarkıcı şu sıralar turnede.

Taylor Swift, geçtiğimiz hafta Eras Turu'na devam etmek için Singapur'a uçtu.

34 yaşındaki süperstarın, muhteşem Capella tatil köyünde konakladığına inanılıyor.

Sentosa adasında bulunan otel, lüks süitler ve villalar da dahil olmak üzere muhteşem konaklama seçenekleri sunuyor. Taylor'ın, gecelik 21bin Avustralya doları ödediği villanın detayları ortaya çıktı.

1880'lerde orijinal olarak inşa edilen muhteşem eski tarz ev, iki eski bungalovun birleştirilmesiyle oluşan geniş üç yatak odalı bir süitten oluşuyor.







