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Geceliği 21 bin Avustralya doları! Taylor Swift bir gece için paraya kıydı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.03.2024 09:27
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Grammy Ödülleri'nde dördüncü kez "Yılın Albümü" kategorisinde ödül kazanan Taylor Swift turne için paraya kıydı. Capella tatil köyünde konakladığına inanılan şarkıcı gecelik 21.000 Avustralya doları ödeyip villayı tuttu.

Geceliği 21 bin Avustralya doları! Taylor Swift bir gece için paraya kıydı

Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" ödülü alarak Grammy tarihinde bu ödülü en çok alan sanatçı olmuştu. "Midnights", Ekim 2022'de "Billboard Hot 100" listesinde aynı anda ilk on sıranın tamamını ele geçirmesiyle büyük bir başarıya ulaşan şarkıcı şu sıralar turnede.

Taylor Swift, geçtiğimiz hafta Eras Turu'na devam etmek için Singapur'a uçtu.

Ekran Alıntısı

34 yaşındaki süperstarın, muhteşem Capella tatil köyünde konakladığına inanılıyor.

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Sentosa adasında bulunan otel, lüks süitler ve villalar da dahil olmak üzere muhteşem konaklama seçenekleri sunuyor. Taylor'ın, gecelik 21bin Avustralya doları ödediği villanın detayları ortaya çıktı.

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1880'lerde orijinal olarak inşa edilen muhteşem eski tarz ev, iki eski bungalovun birleştirilmesiyle oluşan geniş üç yatak odalı bir süitten oluşuyor.

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Chef GPT


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